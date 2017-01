Washington/Moskva - Na letišti v hlavním městě Spojených států přistál ruský vládní letoun, aby přepravil do vlasti ruské diplomaty a jejich rodinné příslušníky, kterým americká vláda ve čtvrtek nařídila během 72 hodin opustit USA. Oznámil to dnes mluvčí ruského velvyslanectví ve Washingtonu. Dodal, že do San Franciska na západním pobřeží USA nevypraví Rusko zvláštní letadlo, ale tamní diplomaté se vracejí do vlasti samostatně.