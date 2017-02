I pět let po konci občanské války v Libyi 20. října 2011 je země v chaotickém postavení, má dvě vlády a o moc v zemi se přetahuje řada uskupení a bojůvek včetně Islámského státu (IS). Země se od května 2014 potýká již s druhou občanskou válkou. Vývoj po konci první války v říjnu 2011, která skončila zabitím vůdce Muammara Kaddáfího a vítězstvím povstalců, lze shrnout do dvou období. Po asi dvouapůlletém mezidobí s jistou mírou stability, ale v květnu 2014 v zemi vypukla druhá občanská válka a Libye byla rozdělena na několik oblastí, které kontrolují různé síly: