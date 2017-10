Svačinky pro děti: Něco malého, něco zdravého

Vydržet od snídaně k obědu a od oběda k večeři bez jídla je někdy náročné. Svačinka proto každému přijde vhod. Nezbytná je hlavně pro naše nejmenší.

Někteří výživoví poradci proto doporučují pět až šest porcí jídla za den. Díky tomu má tělo pravidelný příjem energie a neukládá si zásoby na horší časy, což obvykle vede k tloustnutí. Právě proto jsou tak důležité svačinky. Svačina by měla tvořit 10-15 % denní příjmu energie a samozřejmě záleží na jejím složení.

Chipsům, bílému pečivu s uzeninou, bagetám, koláčům, sušenkám a dalším dobrotám dá většina dětí přednost, taková svačina ovšem ideální není. Její součástí by naopak mělo být nejlépe celozrnné pečivo, bílkoviny v podobě sýrů či jogurtů a také dostatek ovoce a zeleniny. Jak ale zabránit tomu, aby vám děti nenosily svačinky zpátky domů?

Radí výživová specialistky Margit Slimáková:

Spousta dětí na svačinky zapomíná. Jak jek tomu motivovat?

Snad všechny děti školního věku touží po tom, aby se do přípravy jídla zapojily, a chtějí nám pomoci. Má to velkou výhodu: Čím častěji děti zapojujete — byť třeba drobnými činnostmi — do vaření, pěstování zeleniny, přípravy svačin, nákupů v obchodech zdravé výživy anebo na tržnici s čerstvými produkty, tím rychleji se zorientují.

Přitom dětem nabízejte, aby si samy vybraly při nákupu mrkev, která se jim líbí, anebo rýžové a kukuřičné chlebíky, sušené meruňky, jablka anebo švestky… Doma je nechte, aby si samy jídlo naservírovaly na talíř, nebo aby se rozhodly, jestli budou sedět vedle mámy nebo táty atd.

Problémem ovšem může být i tíhnutí k nezdravým jídlům a různým pochutinám.

Zejména pro děti v mateřských školkách a na prvním stupni základních škol jsou rodiče zpravidla vzorem, který se snaží napodobovat, a proto ze všeho nejvíc mohou na děti působit svým vlastním příkladem. Znamená to, že v rodinách, kde se rodiče stravují zdravě, pravidelně sportují a dodržují spánkový rytmus, si děti tento zdravý životní styl osvojí velmi rychle.

Jak naučit potomky vybírat zdravější potraviny?

Děti si berou vždy to, co je snadno dostupné. Už tohoto důvodu by měla být v kuchyni na stole mísa s čerstvým ovocem (jablka, hrušky, meruňky, švestky,…), dózy s nejrůznějšími ořechy a sušeným ovocem, celozrnné a žitné housky, v lednici bílé jogurty v malých baleních, očištěná a na hranolky naporcovaná zelenina atd.

Naopak nenakupujte a doma neskladujte sladkosti či jakékoliv další potraviny, které si konzumovat nepřejete. Vše, co koupíte, totiž téměř jistě i sníte, a nemá smysl nakupovat sladkosti do zásoby, co kdyby náhodou přišla návštěva, vždyť i té můžete nabídnout zdravé pohoštění.

Pyramida

V nejnižším patře jsou ty potraviny, které mají být hlavní součástí jídelníčky, ty nahoře je lepší si dávat jen výjimečně. Zapomínat nesmíme ani na dostatečný pitný režim. Malé děti do šesti let by měly vypít 1,5- 1,8 litru tekutin za den, ty starší až dva litry. Nejvhodnějším nápojem je voda, která může být případně ochucená citronovou šťávou, případně naředěná džusy.

Dýňový hummus

Suroviny:

2 plechovky cizrny

400 g dýně

2 lžíce sezamové pasty tahini

2 stroužky česneku

1 lžička soli

1 a půl lžičky citronové šťávy

1 lžička mletého kmínu

¼ hrnku olivového oleje

¼ lžičky mleté papriky

Postup:

Dýňovou dužinu očistíme a nakrájíme na kousky. Cizrnu slijeme, propláchneme v sítu vodou a necháme okapat. Česnek oloupeme. Dýni a cizrnu dáme do mixéru, přidáme česnek, tahini pastu, olivový olej, sůl, citronovou šťávu a koření. Vše důkladně promixujeme, až vznikne hladká pasta. Pokud je hummus příliš hustý, můžeme jej naředit trochou vody. Hummus podáváme v misce, namáčet do něj můžeme placky pita nakrájené na dílky nebo zeleninu nakrájenou na hranolky.

Slané cuketové muffiny

Suroviny:

1 střední cuketa

300 g hrubé mouky (můžete použít i špaldovou)

2 vejce

mléko na naředěná – cca 100 ml

4 lžíce olivového oleje

50 strouhaného parmazánu nebo jiného sýra (např. goudy)

1 lžička kypřicího prášku do pečiva

tymián

1 stroužek česneku

sůl na dochucení

Postup:

Cuketu omyjeme, rozpůlíme a zbavíme případných semínek. Poté ji nastrouháme na hrubém struhadle. Dáme ji do síta, necháme okapat a vymačkáme. Pak cuketu dáme do misky, přidáme mouku, vejce, olej, prášek do pečiva, strouhaný sýr, prolisovaný stroužek česneku, tymián a sůl. Těsto promícháme a pak naředíme mlékem. Formičky na muffiny vymažeme tukem, případně vyložíme papírovými košíčky. Naplníme je těstem a dáme do vyhřáté trouby. Muffiny pečeme 30-40 minut, dokud nevyběhnou.

Domácí müsli tyčinky

Suroviny:

230 g ovesných vloček

80 g celých mandlí

110 g medu

50 g másla

50 g třtinového cukru

½ lžičky vanilkového extraktu

¼ lžičky soli

60 g sušených brusinek (případně rozinky či jiné sušené ovoce)

Postup:

Troubu předehřejeme asi na 180 °C. Plech vyložíme pečicím papírem, který trochu potřeme olejem nebo máslem. Vločky a mandle dáme na plech a opékáme asi 5 minut. Poté je promícháme a ještě pečeme asi 2-3 minuty. Vše přendáme do velké mísy. Máslo, med, cukr, vanilkový extrakt a sůl dáme do pánve, zahřejeme a mícháme, dokud nevznikne jednolitá směs. Tu pak nalijeme do mísy na vločky a mandle.

Důkladně promícháme a necháme chvíli vychladit. Poté přidáme nasekané brusinky a dobře promícháme. Směs rozetřeme na plech v tenké vrstvě a dobře upěchujeme. Vše necháme vychladit a ztuhnout a nakonec nakrájíme na tyčinky.

Mandarinkové smoothie

Suroviny:

4 mandarinky klementinky

¼ hrnku jogurtu nebo mandlového mléka

špetka soli

med nebo datlový sirup na dochucení

vanilkový extrakt

Postup:

Mandarinky oloupeme a rozdělíme na dílky. Z měsíčků opatrně odstraníme blanky. Jogurt nebo mléko dáme do mixéru a přidáme mandarinky, sůl, med podle chuti a vanilku. Vše důkladně promixujeme, až vznikne hladký nápoj. Můžeme případně přidat i trochu čerstvého banánu nebo mražených banánových plátků. Směs pak bude jemnější a krémovější. Pokud přidáme banán, není nutné nápoj tak sladit. Smoothie nalijeme do lahviček a podáváme s brčkem.



Hana Malénková