150 milionů korun. Tolik pošle Česko na pomoc s migrací

Česko letos pošle do zahraničí na pomoc uprchlíkům a státům čelícím migračním tlakům 150 milionů korun. Ministerstvo vnitro v tiskové zprávě uvedlo, že částku v rámci jeho koncepce pro asistenci uprchlíkům na dnešním jednání schválila vláda. Prvních 40 milionů korun z této částky by mělo jít na obnovu uprchlického tábora Azrak v Jordánsku.

Česko na rozvoj uprchlického tábora přispělo stejnou částkou i v loňském roce. V obou případech peníze půjdou hlavně na rozšíření a opravu obydlí pro 31.000 obyvatel tohoto tábora. Letošní peněžní dar bude podle materiálů pro dnešní jednání vlády součástí česko-německého projektu, na němž se premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dohodl s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Ze zemí Blízkého východu by letos mělo Jordánsko obdržet 15 milionů korun na vybudování školícího centra pro oblast azylové politiky a nákup techniky. Dalších 20 milionů korun by měl získat Irák. Celkem 55 milionů by podle plánů na letošní rok mělo dostat Srbsko a Makedonie. Zbývajících 20 milionů korun je rezerva.

Každý projekt musí vláda schválit samostatně. Vláda vznik programu, o který se stará ministerstvo vnitra, schválila v roce 2015.

