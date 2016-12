Agresivní pes v Zábřehu napadl už čtvrté zvíře, skončil v útulku

Zábřeh – Policisté se zabývají případem nebezpečného křížence stafordšírského teriéra, který v Zábřehu napadl několik psů i lidí. Poslední incident se stal zkraje týdne poblíž husitského kostela u areálu bývalých kasáren, kde staford zaútočil na dalšího psa. Toho majitelka právě venčila.

Stafordský bulteriér. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

„Zmiňovaný agresivní pes utekl člověku, který se o něj v současné době stará. Napadl jiného psa, kterému způsobil povrchová zranění. Jeho majitelku nezranil," uvedla mluvčí policie Ivana Paroulková.

Nezvladatelného staforda nakonec strážníci převezli do útulku, třebaže zvíře zázemí má.

„Dočasný majitel s umístěním psa v útulku souhlasil. Případ v nejbližší době postoupíme Krajské veterinární správě pro Olomoucký kraj," dodala Ivana Paroulková.

Původní vlastník nezvladatelného staforda je údajně ve výkonu trestu.

O jeho psa se tak starali jeho příbuzní a známí, kteří žijí v domě v ulici 28. října.

Obyvatele vily, kteří prý často holdují alkoholu i drogám, místní považují za problémové.

Svěřeného psa evidentně nezvládali, straford má na kontě napadení nejméně tří dalších psů. Jejich majitelé museli vyhledat pomoc veterináře.

Jindřich Klimeš ze Zábřehu se domnívá, že zvíře mělo být opatrovníkům odebráno již dříve.

Jeho malého bišonka totiž zuřivý staford před dvěma týdny takřka rozsápal.

Zraněného psa museli utratit

Veterinář musel vážně poraněného psíka utratit. Manželka Jindřicha Klimeše navíc při útoku velkého psa utrpěla zranění klíční kosti, se kterým se bude léčit několik týdnů.

Svého domácího mazlíčka se totiž snažila ochránit v náručí, velké zvíře jí ale povalilo na zem.

„Je to pro nás stále živé, byl to otřesný zážitek. Ještě teď míváme slzy v očích, pejsek nám moc chybí. Byli jsme na něj zvyklí, opravdu to byl náš mazel," řekl Jindřich Klimeš, který bišonka dostal před třemi lety jako dárek k narozeninám.

Ošetřovatelky v zábřežském útulku, který se nachází v areálu firmy Ekoservis, si nyní při krmení nového svěřence počínají obezřetně.

„Upozornili nás, že si máme dávat pozor. Pes na mě vrčel, když jsem procházela kolem jeho kotce, ale to dělá každé vystresované zvíře. Za pár pamlsků jsem si ho možná koupila, pak už byl klidnější," řekla ošetřovatelka Dagmar Štenclová.

V útulku se nyní nachází čtyři psi, zatímco tři mají šanci, že si je ještě před svátky někdo osvojí, staford si zřejmě ve svém novém obydlí pobude delší čas.

Úředníci odboru životního prostředí zábřežského městského úřadu sice mohou rozhodnout o odebrání zvířete, ale jen v případě, pokud je týrané. Krajská veterinární správa vydává pouze doporučující stanovisko.

„Hledáme cestu, jak situaci řešit. Je to složité, když zvíře týrané není, v zákoně je díra. Ale psa zatím necháme v útulku. Je velké riziko že by opět někoho napadl," řekl starosta Zábřehu František John.