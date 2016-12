Agresorům na školách se postaví zákon

Praha – Petr Kořenek je ředitelem Základní školy Vsetín Luh. Na nedávném semináři Škola pro budoucnost, kde se hovořilo hlavně o přípravě budoucích pedagogů, zdůraznil, že učitelé se bez podpory vedení, znalosti právního prostředí a součinnosti s rodiči neobejdou. „Vždyť oni častokrát nevědí, co si mohou dovolit v případě, že mají ve třídě agresivního žáka," uvedl.

Ilustrační fotoFoto: čtk

A protože je zároveň poslanec, navrhl do projednávané novely školského zákona paragrafy, které to říkají naprosto jasně. „V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení." Kořenek Deníku sdělil, že jeho podnět byl projednán minulé úterý a bude se o něm hlasovat ve třetím čtení. Souhlasí s ním i ministerstvo školství, takže má velkou naději na schválení.

Jednoznačný výklad by měl pedagogům pomoci při práci s nezvladatelnými dětmi. Všichni si ještě pamatují dění na průmyslovce Na Třebešíně v Praze, kde tři mladíci dlouhodobě ničili učitelku angličtiny Ludmilu V. Ta krátce poté, co bylo zveřejněno video se záběry šikanování, zemřela.

Čtěte také: Pohledem Deníku: Úmrtí učitelky. Dojdou vládě souvislosti?

„Poslední měsíce života mamka jezdila domů hodně zničená. To už nebyla obyčejná únava. Svěřila se mi, že s některými studenty není k vydržení. Že se chovají jak zvířata. Křičí, zamykají ji ve třídě, pouštějí hlasitou hudbu," svěřila se nyní Magazínu MfD kantorčina dcera Káťa.

Její příběh dokládá, jak hrozivé důsledky může agresivní chování ve třídě mít. Sedmnáctiletá Katka žije sama s nemocnou babičkou, která mluví jen rusky. Je bez prostředků, matka byla samoživitelka, otec je nemovitý invalidní důchodce. Kdyby škola na stížnosti paní Ludmily reagovala dříve a žáky vyloučila, nemuselo to skončit tak fatálně.

Dokonce ani poté, co vše vyšlo najevo a učitelka angličtiny zemřela, vedení střední školy váhalo. Až po zásahu magistrátu a ostrém stanovisku ministerstva školství dva agresory vyloučilo, jeden vyvázl s podmínečným trestem. Česká školní inspekce potvrdila, že ředitelství při řešení šikany selhalo a porušilo školský zákon. Ředitele magistrát odvolal, ale ten se s ním teď hodlá soudit. Příští týden soud čeká i tři jeho bývalé žáky, kteří se měli podle žaloby dopustit výtržnictví a omezování osobní svobody.

Kořenkova iniciativa přesto nemá jen příznivce. Podle zjištění Moravskoslezského deníku si mnozí ředitelé myslí, že plně stačí dobře sepsaný školní řád a jeho dodržování. „Opakované hrubé fyzické či slovní útoky jsou porušením školního řádu, který ze zákona vydává ředitel. Připadá mi nemyslitelné, že by školní řád takové jednání neřešil," říká ředitel Wichterlova gymnázia Jan Netolička. Za jeho opakované porušení může ředitel udělit kázeňské opatření a jedním z nich je i vyloučení ze školy. „Pokud je ve školním řádu stanoveno, že žák může být za zmíněné porušení povinností vyloučen, myslím, že je to dostačující opatření. Jako povinnost bych to řediteli neukládala. V naší škole jsme takový případ řešit nemuseli," míní ředitelka Biskupského gymnázia v Ostravě Jana Vylobová.

Čtěte také: Případ šikany učitelky školy Na Třebešíně půjde k soudu