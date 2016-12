Akademický sněm zvolil předsedkyní Akademie věd Zažímalovou

Praha - Akademický sněm dnes zvolil předsedkyní Akademie věd jednašedesátiletou bioložku Evu Zažímalovou. Sněmu to oznámil předseda volební komise Antonín Fejfar. Vedení největší výzkumné instituce v ČR by se měla ujmout 25. března příštího roku. Volbu musí ještě schválit vláda a do funkce ji jmenuje prezident republiky. Bude teprve druhou ženou, která stane v čele této instituce.

Eva Zažímalová.Foto: ČTK

Sněm volil Zažímalovou v tajném hlasování. Volební lístek odevzdalo do uren 209 členů akademického sněmu. S návrhem, aby se stala předsedkyní, souhlasilo 195 členů, sedm bylo proti, šest se zdrželo hlasování a jeden lístek neplatil. Na šéfku akademie navrhlo Zažímalovou 40 z 54 akademických ústavů. Byla jedinou kandidátkou. Zažímalová poděkovala kolegům za důvěru. "Slibuji, že udělám, co budu moci, aby Akademie věd byla v co nejlepší kondici. Uvědomuji si velmi dobře, že to není práce pro jednoho člověka," řekla po oznámení výsledku volby. Považuje za důležité, aby i do dalších orgánů AV ČR, akademické i vědecké rady byli zvoleni kvalitní lidé. "Věřím, že posuneme Akademii věd o kousek dál," dodala. Podle končícího šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše se v osobě Zažímalové pojí nezpochybnitelná vědecká kvalita s respektem v široké akademické obci. Její kandidaturu přivítali i vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek a ministryně školství Kateřina Valachová. Oba věří, že Zažímalová naváže na práci současného vedení akademie. Zažímalová, která je profesorkou Univerzity Karlovy pro obor anatomie a fyziologie rostlin, chce mimo jiné zlepšit financování Akademie věd, podpořit špičkový výzkum a vyřešit vnitřní zadlužení akademických pracovišť kvůli stagnujícímu rozpočtu.

