Akce na podporu Miloše Zemana se na Letné účastnilo asi 600 lidí

Praha - V pražských Letenských sadech se ve čtvrtek sešlo zhruba 600 lidí, aby podpořili prezidenta Miloše Zemana a vyjádřili nesouhlas s českou migrační politikou. Kritizovali také premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) a další členy vlády. Organizátoři původně po skončení demonstrace plánovali pochod k Úřadu vlády, zatím ale není jasné, jestli se uskuteční.

Shromáždění na podporu prezidenta Zemana. Foto: ČTK/Radek Petrášek

Akci začala českou hymnou, následovali projevy řečníků či vystoupení Tomáše Ortela, frontmana kapely Ortel známé xenofobními texty, který v minulosti účinkoval i v neonacistické hudební skupině.

Lidé drželi transparenty s nápisy „Ať žije Zeman" nebo zelené karty s fotkou prezidenta Zemana. „Mluvme pravdu, šiřme pravdu a zejména pravdu, jen tak můžeme vzdorovat čistému zlu, které chce naší zemi vymazat z mapy a jehož poskoci dnes zablokovali Prahu," řekla ve svém projevu Julie Královská. Publikum její slova odměnila hlasitým potleskem.

Další řečníci prohlašovali také, že demonstrují proti stávající politice či médiím, a požadovali odstoupení „vlastizrádců". „Můžeme premiérovi a vládě věřit?" zeptal se organizátor demonstrace Jiří Dlouhý. „Ne," odpověděli mu shromáždění lidé. Na pražských náměstích se dnes schází „nadřazená česká inteligence pohrdající pracujícími lidmi", prohlásil další z řečníků. Jejím představitelem je prý KDU-ČSL a lidovecký ministr kultury Daniel Herman.

Na UMPRUM vysel plakát s nápisem Islám

Roman Bakala z Bloku proti islamizaci ve svém projevu upozornil na incident na Palachově náměstí, kdy na demonstraci Bloku proti islamizaci někteří lidé pouštěli svolávací hudbu do mešit.

„Udělali to lidi, kterých se do budoucnosti musíme nejvíc bát, studenti a lidé placení zahraničními vládami," řekl Bakala shromáždění. Během demonstrace se na budově Umělecko průmyslové školy (UMPRUM) objevil plakát s nápisem Islám a velkým srdcem. K tomu skutečně zněl zpěv muezina svolávajícího muslimy do mešity.

Část účastníků se vydala k Betlémskému náměstí

Organizátoři akce na Letné původně plánovali pochod k Úřadu vlády, zatím není jasné, jestli se uskuteční. Jeden z organizátorů řekl, že bude možná zrušen kvůli špatnému počasí.

„Je také možné, že půjde jen malá skupinka lidí, asi ne všichni," dodal. Část účastníků se z akce na Letné vydala na pochod na Betlémské náměstí, kam plánovali pochod také příznivci krajní pravice. Mezi doprovodné akce na Letné patřilo i podepisování petice za zákaz práva šaría v ČR.

