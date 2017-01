Aktivista Kohout zůstane ve vězení, soud zamítl obnovu řízení

Děčín - Aktivista Lukáš Kohout, odsouzený za podvody, zůstane ve vězení. Děčínský okresní soud dnes zamítl jeho návrh na obnovu řízení. Kohout chtěl otevřít případ kvůli možnému procesnímu pochybení justice. Odsouzený podal proti dnešnímu rozhodnutí děčínského soudu stížnost. O obnovení řízení tak bude ještě rozhodovat krajský soud v Ústí nad Labem.

Kohout, který se před lety vydával za asistenta někdejšího ministra zahraničí Jana Kavana, se podle pravomocného rozsudku odvolacího krajského soudu z roku 2015 dopustil opakovaných podvodů a potrestán byl šesti lety vězení. Podle rozsudku Kohout se svým známým od roku 2010 do roku 2013 vystupovali jako zástupci různých organizací a sdružení a objednávali zboží, za které neplatili. Od firem tak vylákali například tiskárny, kancelářské potřeby nebo komunikační služby.

Obnovy řízení se nyní odsouzený domáhal kvůli tomu, že podle jeho názoru u rozhodování u děčínského soudu byl přísedící, který tam být neměl. Tuto námitku k procesnímu pochybení však neuvedl ve svém odvolání u krajského soudu. Kohout dnes řekl, že to zjistil až později.

"Nebyly splněny podmínky pro povolení k obnově řízení, neboť neexistují žádné nové dříve neznámé důkazy nebo nové dříve neznámé skutečnosti, které by měly zásadní vliv na rozhodnutí o vině a trestu," zdůvodnila dnešní rozhodnutí soudkyně Zdeňka Hošková.



Kohout má z trestu za sebou zhruba dva a půl roku. Vedou se však proti němu další řízení u různých okresních soudů, která ještě neskončila.



Kohout v roce 2002 jako falešný Kavanův asistent létal za státní peníze do exotických zemí. V minulosti se podílel na organizování protiromských demonstrací na severu Čech. Inicioval například některé protesty ve Šluknovském výběžku a Děčíně.

