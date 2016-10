Aktivisté Greenpeace zahájili sestup z věže elektrárny Chvaletice

Chvaletice (Pardubicko) - Aktivisté ekologické organizace Greenpeace, kteří v pondělí obsadili chladicí věž elektrárny Chvaletice, zahájili sestup. Bude trvat několik hodin. Aktivisté nejdříve nad věží na chvíli vytvořili barevnou mlhu, která měla symbolizovat škodliviny, které z elektrárny vycházejí. Před sestupem také musejí odstranit transparenty, které na věž vyvěsili.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Greenpeace akcí protestují proti modernizaci a prodloužení provozu elektrárny, což podle nich přinese další zhoršení životního prostředí. Vlastník elektrárny, společnost Severní energetická, již dříve uvedl, že nesouhlas Greenpeace považuje za absurdní, neboť modernizace sníží emise škodlivých látek i prachu.

Severní energetická vyčísluje škody způsobené počínáním aktivistů. Mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová v úterý uvedla, že mohou dosáhnout řádově několika milionů korun, v případě poškození pláště chladicí věže by to byly i desítky milionů. Aktivisté to zpochybnili s tím, že navrtání děr akumulátorovou vrtačkou nemůže věž příliš poškodit.

Dva ze čtyř kotlů hnědouhelné elektrárny z roku 1979 podstupují modernizaci zhruba za 2,5 miliardy korun, po níž by mohly být v provozu do roku 2030. Greenpeace tvrdí, že podle původních slibů měla být elektrárna odstavena nejpozději v roce 2020. Vlastník elektrárny, společnost Severní energetická, již dříve uvedl, že nesouhlas Greenpeace považuje za absurdní, neboť modernizace sníží emise škodlivých látek i prachu.

Provoz elektrárny protest Greenpeace neohrozil. Dva bloky jsou odstaveny kvůli modernizaci, zbývající dva kvůli nedávnému požáru dopravníku uhlí.