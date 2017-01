Aktivisté, kteří jdou z Berlína do Halabu, dorazili do Česka

Petrovice (Ústecko) - Asi pět desítek aktivistů, kteří na protest proti válce v Sýrii jdou z Berlína do Halabu (Aleppa), dorazilo dnes dopoledne do České republiky. České hranice překročili v Petrovicích na Ústecku. Dnes je ještě čeká cesta do obce Libouchec, řekl farář Mikuláš Vymětal, který spoluorganizuje českou část cesty.

První noc v Česku aktivisté stráví v obci Libouchec, odkud budou pokračovat přes Ústí nad Labem, Litoměřice, Roudnici nad Labem, Veltrusy a Roztoky u Prahy do české metropole, kam by měli dorazit 15. ledna. Foto: ČTK/AP/Markus Schreiber

Počet aktivistů oproti cestě přes Německo klesl, věří však, že se k nim přidají Češi. "Určitě se přidají a myslím, že to bude podobné jako v Německu. Vždycky, když někam přišli, tak se přidala část místních. Do Drážďan jich přišlo asi 70 a odcházelo jich 200. Mění se to v takový sériový pochod," řekl Vymětal.

Dnes čeká aktivisty ještě cesta do Libouchce, kde přenocují na faře. Doprovází je policie. "Především zajišťujeme bezpečnost těch osob, protože v podmínkách, které panují na silnicích, je potřeba se o ně postarat tak, aby byli viditelní. Aby nebyli ohroženi účastníky provozu," řekl vedoucí krajské dopravní policie Jiří Ušák.



Čtěte také: Němečtí aktivisté pochodující za mír v Sýrii dorazí do Česka

Pochodem, který iniciovala novinářka a blogerka Anna Albothová, chtějí účastníci vyjádřit solidaritu s lidmi nejen v Halabu. "Je načase jednat. Nemůžeme dál sedět před obrazovkami a nic nedělat, tvrdit, že jsme bezmocní. Nejsme bezmocní. Na to je nás příliš mnoho," stojí v manifestu pochodu, který by měl trvat zhruba tři a půl měsíce.

V úterý se aktivisté přesunou do Ústí nad Labem, kde je čeká veřejná debata. Pak budou pokračovat přes Litoměřice, Roudnici nad Labem, Veltrusy a Roztoky u Prahy do české metropole, kam by měli dorazit 15. ledna. "Potom vyrazí na Moravu, do Brna a k hranicím. Vymysleli si cestu přes malé vesnice, takže tam sháníme ubytování. Nejlepší zkušenost máme s farami různých církví. Někde si to berou lidé za své, takže někde budou spát i u rodin," doplnil Vymětal.

Od počátku, tedy z Berlína, je na cestě i Jan z Polska. Redakci řekl, že aktivistům nevadí ani mrazy, které v posledních dnech vládnou. "Horší než zima je vlhkost. Zima a vlhko je opravdu nepříjemné. V Německu k nám byli vstřícní. Spali jsme většinou ve školách a měli jsme možnost se usušit a doufám, že podobné to bude tady. Většina z nás je outdoorově vybavená, máme stany i spací pytle," řekl Jan.



Nepřehlédněte: Z Berlína vyšel pochod za Halab, projde i Českem

Aktivisty čekají ještě zhruba tři tisíce kilometrů. Přes Českou republiku půjde pochod za mír několik týdnů, do Vídně by měl dorazit na konci ledna. Z Rakouska pak bude pokračovat proti směru tradiční cesty uprchlíků přes Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii a Řecko do Turecka. Pokud se jim to podaří, chtěli by aktivisté dojít nakonec právě až do Halabu na severu Sýrie.

"Na cestu jsem se vydal proto, že rád chodím, ale chci také pomoci k tomu, aby se v Sýrii dosáhlo míru a rovnováhy. A myslím, že tím, že tam půjdeme pěšky, k tomu můžeme přispět," dodal Jan.