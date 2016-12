Aktivisté se kvůli Sýrii připoutali k ruské ambasádě v Praze

Praha - Skupina 20 aktivistů se v pondělí připoutala řetězy k bráně ruského velvyslanectví v Praze. Stoupenci skupiny Kaputin tím chtěli upozornit na situaci v syrském městě Halab (Aleppo), které těžce zasáhly boje mezi syrskými vládními silami a protivládními povstalci. Skupina Kaputin poukazuje na to, že do konfliktu je na straně syrské armády zapojeno také Rusko a viní prezidenty obou zemí z válečných zločinů.

Protestní akci přerušili po přibližně 15 minutách policisté, kteří rozstříhali řetězy, kterými se aktivisté připoutali. Účastníci protestu se pak posadili před bránu velvyslanectví. Policisté pak demonstranty vyzvali, aby přestali blokovat vjezd pro auta, což skupina odmítla. Kvůli neuposlechnutí výzvy úřední osoby byli účastníci akce zadrženi a odvezeni na služebnu. "Jednání předvedených policisté zadokumentují a předají k dořešení příslušnému správnímu úřadu," uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Protest skončil asi po hodině a půl.

Na místo si skupina přinesla transparenty s hesly, která zmiňují ruského i syrského prezidenta. Je na nich napsáno: „Vladimír Putin je gentleman", „Bašár Asad je gentleman" nebo „Putin shall by put in jail" (Putin patří do vězení). Kromě toho měli protestující černé papíry s nápisem „Aleppo".

Jeden z protestujících, Syřan Hammám Yousef, Novinářům řekl, že protestuje proto, že nesouhlasí s ruskou invazí, která podle něj v jeho zemi je. „Rusko podporuje diktátora, který v Sýrii zavraždil 500 tisíc lidí," řekl. „Nechceme v Sýrii Rusy, Iráčany, nikoho. Zejména, když zabíjejí naše civilisty," dodal.

Ruské velvyslanectví akci nekomentovalo

Ruské velvyslanectví se k protestu nechtělo vyjádřit. Jeho mluvčí médiím řekl, že ambasáda akci nebude komentovat.

Skupina Kaputin v prohlášení k blokádě uvedla, že „zločinci Asad a Putin provádí genocidu v Sýrii, jsou odpovědní za statisíce mrtvých, civilisty, ženy a děti nevyjímaje a za uprchlickou vlnu a vzestup terorismu a islamismu". Aktivisté označili oba prezidenty za teroristy. Uvedli také, že v Sýrii by měl být uzavřen mír a Syřané mají právo si svobodně zvolit vlastní poltickou reprezentaci.

Boj o syrský Halab, který byl významnou baštou protirežimních sil skončil minulý týden, když město dobyla Asadova armáda. Z místa přicházely zprávy o záměrném zabíjení civilistů a katastrofální humanitární situaci. O víkendu byla obnovena evakuace lidí z poničeného města. Podle OSN se z něj chce dostat na 40 tisíc lidí.

