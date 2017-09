Aktivisté známkovali strany očima homosexuálů. ODS, lidovci i TOP 09 propadli

Koalice pro manželství vystavila předvolební vysvědčení 11 stranám, které se chtějí po říjnových volbách dostat do Sněmovny. Hodnotila to, jak se stranické programy, krajští volební lídři i kandidující na dalších místech staví k manželství i pro gaye a lesby a k takzvanému přiosvojení dětí. Zástupci koalice zdůraznili, že nechtějí nikomu radit, jak má volit.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Koalici pro manželství tvoří organizace na ochranu práv leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT) a lidských práv.

Gayové a lesby mohou v Česku uzavírat registrované partnerství od července 2006. Do manželství dvojice žen či mužů vstupovat nemohou. Registrované páry nemohou ani adoptovat děti. Novelu, která měla umožnit takzvané přiosvojení – tedy osvojení biologického potomka partnera či partnerky, zákonodárci v tomto volebním období neprojednali.

„Rozhodli jsme se stranám udělit vysvědčení. Přišlo nám to jako nejjednodušší hodnocení. Je to velmi rozmanitá třída,“ řekla k výsledkům Adéla Horáková z Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD).

Aktivisté vybrali strany, které měly v červnovém průzkumu více než dvouprocentní podporu. Sledovali tři kritéria. Zaměřili se na to, jak poslanci a poslankyně hlasovali v tomto volebním období o zařazení novely o registrovaném partnerství do programu dolní komory. Porovnávali i programové dokumenty a oslovili také krajské lídry. Chtěli odpověď na to, zda jsou pro manželství pro všechny a pro přiosvojení.

Jedničku dostali Zelení, pětku lidovci, ODS, TOP 09, SPD a Svobodní. Dvojku mají Piráti, dvě minus pak ANO. Trojku si vysloužili Starostové a nezávislí (STAN), tři minus ČSSD. Se čtyřkou skončili komunisté. Podle aktivistů mohou některé stranické výsledky voliče nepříjemně překvapit, podle Horákové jsou totiž mnohem liberálnější než jejich strana.

Výsledky aktivisté zveřejnili na stránkách kampaně za manželství pro všechny Jsme fér. V říjnu chtějí odstartovat předvolební osvětovou akci, která má upozornit na možnost kroužkování. Na portrétech se objeví matka gaye, potomci dvou matek, evangelický farář či manželský pár se třemi dětmi. „Doufáme, že tyto dva nástroje pomohou voličům, které zajímá situace gay a lesbických párů a rodin. Nejsou to jen gayové a lesby, jsou to i jejich rodiče, přátelé. Naši kampaň zaměřujeme na půl milionu lidí, to není zanedbatelné číslo,“ řekl Czeslaw Walek z Prague Pride.

Do manželství mohou vstupovat homosexuálové třeba v USA, Kanadě, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Argentině, Brazílii či skandinávských státech.