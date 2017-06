Pražský Botič hlásí 1. stupeň povodňové aktivity, drama ve Stromovce

/GALERIE/ Aktuálně platí 1. stupeň povodňové aktivity na Praze 10, zaměstnanci radnice Prahy 10 neustále moniturují stav hladiny. Ve Stromovce a na Letné hrozí vyvrácení stromů. Situaci v Radotíně můžete vidět v galerii.

Povodňová komise v RadotíněVe 14 hodin odpoledne se v Praze 16 sešla Povodňová komise, která monitorovala vývoj hladiny vody už od ranních hodin, kdy byly hlášené první potíže s rozlivem potoků v oblasti Radotína. Hasiči odčerpávají vodu z ulic, zahrad i sklepů. Nejvíce poničenou oblastí je ulice K Cementárně, kde se voda z rozvodněného Šachetského potoka rozlila na komunikace, do zahrad a zatopila i některé části rodinných domů. Další sledovanou oblastí je lokalita Na Cikánce. Tam se potoky ze směru od Zadní Kopaniny a od Chotče vylily ze svých břehů retenční nádrže. Jelikož se tam ale voda vrátila zpět do koryta, nebylo zatím potřeba provést na místě žádná protipovodňová opatření.



V Mokropsech došlo z důvodu podmáčení základů k evakuaci budov základní školy. Podle informací platí 1. stupeň povodňové aktivity až do zítřejších 7 hodin ráno.

Doporučení nevstupovat do Stromovky a Letenských sadůNa základě sdělení spol. Lesy hl. m. Prahy nedoporučuje Praha 7 během přetrvávajících vydatných srážek vstupovat do Letenských sadů a Stromovky. Hrozí zde nebezpečí vyvrácení stromů v podmáčené půdě či pádu odlomených větví.