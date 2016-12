Poblíž centra Chomutova přepadl maskovaný muž benzinku

Chomutov - Dnes ráno došlo k loupežnému přepadení čerpací stanice Mol na Lipské ulici.

Čerpací stanice Mol v Lipské ulici v Chomutově.Foto: Deník: Mirka Šebestová

„Zhruba v 7:20 hodin jsme dostali hlášení o přepadení pumpy v Chomutově. Maskovaný muž s pistolí požadoval od obsluhy peníze. Když je dostal, uprchl z místa neznámo kam," informovala Chomutovský deník policejní mluvčí Jaromíra Střelcová.

Okolí pumpy a přilehlé oblasti prohledávala policie. Zakuklenci se samopaly a psem pátrali až na Kadaňské ulici a v okolí restaurace Admirál. „Nyní budou kriminalisté vyhodnocovat veškeré stopy. Popis pachatele zatím žádný nemáme," dodala mluvčí policie.

Benzínová pumpa byla krátce po přepadení zavřená, ale záhy znovu otevřela. Na dotazy novinářů dvě zaměstnankyně tvrdily, že k žádnému přepadení nedošlo, na jedné z nich ale byly stále vidět známky rozrušení.

Letos to není poprvé, co se benzinka na Chomutovsku stala terčem lupičů. V únoru si pachatel vybral čerpací stanici v Březně, kterou přepadli také v září minulého roku. Čtěte více: Přepadení benzinky ve Březně: „Je to podruhé. Máme strach"





