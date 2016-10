Alkohol do pokeru nepatří, říká pokerový hráč Růžička

Praha - Pokud si chce hráč pokeru dát při hře něco na povzbuzení, rozhodně by to neměl být alkohol, ideální je kafe a voda. Zapomenout by měl rovněž na těžká jídla. V rozhovoru to řekl Vojtěch Růžička, který se od neděle do úterý zúčastní v Las Vegas finále 47. ročníku Světové série v pokeru (WSOP), nejprestižnějšího turnaje v této karetní hře. Maskování při hře pomocí černých brýlí nebo kapuce se podle něj přeceňuje.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Bílek

"Alkohol si během turnaje zásadně nedávám. Někdo říká, že mu panák na kuráž pomůže. Ale já si myslím, že je to hloupost. Většinou to dělají amatéři nebo někdo, kdo má třeba psychický problém. Je to profesionální záležitost, hraje se o strašně moc peněz," uvedl Růžička. Připustil, že hlavně v začátcích tohle pravidlo občas porušil. "Když si dá člověk pivo, víc ho to baví. Ale pro hru je to mnohem horší. Člověk je odvážnější, ale to není vždycky dobře," dodal třicetiletý rodák z Liberce, který nyní žije v Praze. Poker hraje zhruba deset let, z toho sedm let profesionálně.

Za nejmenší zlo pro povzbuzení považuje malý šálek silného kafe v kombinaci s vodou. Při turnaji jich vypije až pět za den. "Piju ho hodně i v normálním životě, mám ho rád. Ale co nesnáším, jsou energetické nápoje. Ty jsou podle mě pro tělo hodně špatné," řekl.

Kafe mu například hodně pomohlo v červenci, kdy se v Las Vegas konala první část turnaje. Trvala sedm dní, v posledních třech dnech Růžička téměř nespal. Každý den se hrálo více než deset hodin. O devět finálových míst bojovalo 6737 hráčů ze 79 zemí. Postupem do finále si Růžička zajistil milion dolarů (24,5 milionu korun). Celkový vítěz si připíše téměř 200 milionů korun.

V jídle dává přednost lehčím potravinám. "Snažím se jíst něco zdravého, třeba různé saláty. Rozhodně je nesmysl se přejíst. Když někdo sní vepřo, knedlo, zelo se šesti knedlíky, moc mu to nemyslí," podotkl Růžička. Jídlo ovšem jinak považuje za svoji životní zálibu. "Bohužel je to na mně i vidět," směje se. Ve druhé polovině hracího dne už prý vymýšlí, kam půjde na večeři. "Bezvadné je, že Las Vegas nikdy nespí. Takže tam není problém najít třeba ve dvě ráno otevřenou restauraci," uvedl. Do gastronomického průmyslu by chtěl jednou investovat.

Podle Růžičky si někteří hráči pomáhají i prášky na udržení pozornosti. Dopingové kontroly v pokeru nejsou. "Bere se to jako dovednostní hra, není to úplně sport. A pořadatelem není olympijský výbor, ale kasino," řekl Růžička.

Když se řekne poker, vybaví se laikům černé brýle nebo kapuce, pomocí kterých se hráči maskují. Růžička nic takového nepoužívá. "Nijak se nekryju. Spousta lidí hraje hodně zahalená. Ale myslím, že se to přeceňuje. Jedna z mála výhod mojí trochu silnější postavy je to, že mi není vidět na krčnici. Těm vychrtlým klukům je naopak dobře vidět, jak jim skáče. To může pomoci," uvedl. Důležitá je podle něj i gestikulace, leccos prozradit mohou i pohyby rukou.

Maskování podle něj používají hlavně mladší hráči. U finálového stolu v Las Vegas ovšem bude nejmladšímu 27 let, což je prý rarita. "Většinou je tam někdo, kdo je těsně legální. Což v USA znamená 21 let," poznamenal.

Jako aktivní regeneraci na vyčištění hlavy hraje golf. Dříve hrál závodně stolní tenis, deset let se věnoval vodnímu lyžování. "Byl jsem docela sportovní člověk, když jsem byl mladší. A měl bych se nad tím asi zamyslet, protože bych chtěl vypadat líp. Jednou za rok mám období, že začnu chodit běhat, ale vydrží mi to maximálně dva týdny. Známí mi říkají, že mě to právě po 14 dnech začne bavit. Ale mě to naopak každý den štve čím dál víc," dodal Růžička.