Alkohol za volantem ohrožuje koalici v Ostravě

/FOTOGALERIE/ Další osud vedení města visí na vlásku. Důvod? ODS vsadila na vyčkávací taktiku v otázce rezignace svého náměstka primátora Martina Štěpánka, který byl přistižen opilý za volantem. To se však přestalo líbit koaličním partnerům.

Rezignace! Tohle slovo čím dál hlasitěji zaznívá od ostravských politiků směrem k Martinu Štěpánkovi (ODS), náměstkovi primátora Ostravy pro sport a školství. Na toho se nedávno provalilo, že ho policie přistihla v půlce ledna opilého za volantem, když mu naměřila bezmála dvě promile alkoholu.

Že by měl z funkce odstoupit, už mu doporučil primátor Tomáš Macura (ANO), přidávají se ale i další. A to mnohem razantněji. „Pro nás je jediným řešením rezignace Martina Štěpánka. V případě, že by se tak nestalo, hnutí Ostravak z koalice vystoupí,“ řekl Deníku po pondělním jednání hnutí Ostravak jeho šéf Lukáš Semerák.

Štěpánek se stále brání tím, že byl jeho trestný čin vyřešen odebráním řidičského průkazu a čtyřicetitisícovou pokutou. Víc už za svůj prohřešek pykat nechce. Nad hladinou se ho stůj co stůj snaží udržet i jeho strana. Nikoho lepšího na tento post ve vedení Ostravy prý ve svých řadách nemá…

ODS nadále vyčkává

Klub ostravských zastupitelů ODS vydal prohlášení, že za svým náměstkem stojí a na tom trvá i nadále. Občanští demokraté zároveň vyčkávají, co se kolem tohoto případu bude dít dál. Šéf klubu ODS František Kolařík včera Deníku řekl, že o věci budou jednat, až bude svolána schůzka koaličních partnerů (případ se zatím řešil jen na úrovni vedení města - pozn. red.).

„Nic víc už k tomu nyní nechceme říkat. Variant dalšího řešení této situace může být víc, budeme čekat na vývoj,“ uvedl ještě Kolařík. Podle krajského šéfa ODS Pavla Drobila je případ Martina Štěpánka obrovským problémem a nemá smysl ho zlehčovat. Na druhé straně se ale za svého stranického kolegu v otázce setrvání ve funkci náměstka rovněž postavil.

„Jde o závažné osobní pochybení, na druhé straně ale Martin Štěpánek dělá sedm let úspěšně náměstka primátora a byl dosud bezúhonný. Kdybychom ho ve funkci měli někým nahradit, považoval bych to za změnu k horšímu. Věřím, že se z celé věci poučil a přijal trest, který už dostal,“ hájil Pavel Drobil svého kolegu Štěpánka, jehož pozice a vliv v Ostravě se tak ukazují jako silnější, než se mohlo zdát před provalením této kauzy.

Ostravak žádá rezignaci

Jiný názor ale mají nejen opoziční politici. Hlasy proti Štěpánkově setrvání ve funkci navíc sílí i v rámci vládnoucí koalice složené z hnutí ANO, hnutí Ostravak, ODS a KDU-ČSL, které tak může hrozit rozpad. Jak už bylo zmíněno, k primátorovým slovům o rezignaci se teď totiž jednoznačně přidalo i hnutí Ostravak. To mělo v pondělí večer jednání, kterého se zúčastnili nejen všichni zastupitelé tohoto hnutí, ale také jeho zástupci z dalších městských obvodů.

„Výsledek našeho jednání je zcela jednotný: trváme na rezignaci náměstka primátora Martina Štěpánka. Jeho další setrvání ve vedení města je pro nás zcela nepřípustné,“ zdůraznil šéf hnutí Ostravak Lukáš Semerák s tím, že nemíní tuto kauzu jen tak přejít, protože celá věc vrhá špatné světlo nejen na koalici, ale i na celou Ostravu.

I když považuje pád současné vládní koalice za poslední možnost, v žádném případě ji nevylučuje. „Současné vedení města považuji za úspěšné a rádi bychom v něm pokračovali. Z mého pohledu by byla obrovská škoda odejít od rozdělané práce. Myslím, že strana, která by pokračování současné koalice pohřbila vinou hloupého individuálního selhání jednoho člověka, by byla lidem pro smích,“ konstatoval dále šéf hnutí Ostravak.

V případě, že by Štěpánek sám neodstoupil, bude hnutí Ostravak prosazovat jeho odvolání na zastupitelstvu příští středu. Pokud se to nepodaří, z koalice by vystoupilo - celé prohlášení najdete níže.

„Do této chvíle jsme čekali, jak se k problému postaví vrcholný ostravský politik Martin Štěpánek a jeho strana. Nyní už ale žádáme jasný postoj a řešení. Vyzýváme ODS, aby místo Martina Štěpánka navrhla na post náměstka primátora jiného kandidáta. Celou záležitost již dále nechceme natahovat, z našeho pohledu se musí vyřešit do příští středy, kdy se bude konat jednání zastupitelstva,“ dodal Lukáš Semerák.

Fakta k případu:– Náměstek ostravského primátora pro sport a školství Martin Štěpánek byl podle zjištění Deníku přistižen policií opilý za volantem v sobotu 14. ledna v noci.

– Nadýchal údajně 1,94 promile a spáchal tak trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí až rok vězení.

– Štěpánek podle svých slov přišel na jeden rok o řidičský průkaz a zaplatil pokutu 40 tisíc korun.

– Celý incident držel pod pokličkou dva měsíce, s celou věcí se rozhodl jít ven až poté, co se o případ začal Deník zajímat.

– Ve svém oficiálním vyjádření náměstek primátora uvedl, že šel „jen“ v noci přeparkovat služební auto z nedostatečně osvětleného místa, v jehož okolí mu byl vůz vícekrát vykraden.

– Soudu za tento trestný čin se Štěpánek nakonec vyhnul. Případ skončil tento měsíc podmíněným odložením, což je jeden z možných způsobů takzvaného odklonu v trestním řízení. Rozhoduje o něm státní zástupce.

CELÉ PROHLÁŠENÍ HNUTÍ OSTRAVAKHnutí Ostravak se seznámilo s dostupnými fakty týkajícími se situace, kdy náměstek primátora statutárního města Ostravy Martin Štěpánek (ODS) řídil služební vozidlo pod vlivem alkoholu, a zaujalo následující stanovisko.

1. Jednání náměstka primátora pro oblast sportu, školství a vzdělávání, tedy řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, považujme za neslučitelné s výkonem jeho funkce. Byť jde o osobní selhání jednotlivce, tolerování takového jednání vrhá negativní světlo nejen na vedení města, jehož jsme součástí, ale také na Ostravu samotnou.

Proto jsme dnes vyzvali náměstka primátora Martina Štěpánka k rezignaci na jeho funkci.

2. Současné vedení města – respektive naši spolupráci s hnutím ANO 2011, KDU-ČSL a ODS - vnímáme jako velmi úspěšné a chceme v něm nadále pokračovat. Věříme proto, že v případě, kdy Martin Štěpánek na svou funkci nerezignuje, přistoupí k personální změně ODS a umožní tak další fungování společné koalice.

3. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že náš postoj může vést i k rozpadu stávající koalice. Důsledné uplatnění zásad, na nichž naše hnutí občanů vzniklo (tj. zejména boj proti korupci, klientelismu a „papalášství"), je však pro nás nadřazeno osobním zájmům, politickým funkcím a individuálnímu prospěchu. Jakékoli popírání tohoto principu nám znemožňuje dále se podílet na vedení našeho města.