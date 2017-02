Amatérismus ze strany ANO, hodnotí politolog výzvu k rezignaci Košty

Kritiku Oto Košty (ANO) za spolupráci s exhejtmanem Jiřím Rozbořilem (ČSSD), který po volbách předával Koštovi úřad a „zasvěcoval" jej do role hejtmana, vidí politolog Pavel Šaradín jako zástupný důvod pro jeho odchod z funkce. K tomu Koštu vyzval krajský zastupitelský klub a členové krajského předsednictva ANO. Politolog by odcházejícího hejtmana za pomoc nástupci spíše pochválil. „Nevidím naprosto nic špatného na tom, že hejtman předává svoji funkci, a pokud se domluvili na odměně, tak je naprosto zanedbatelná v rámci rozpočtu kraje," reagoval v rozhovoru pro Deník.

Hnutí ANO se rozhodlo vyměnit hejtmana a jako jeden z důvodů uvedlo, že spolupracoval na předání úřadu s exhejtmanem Rozbořilem, kterého za to tři měsíce platil. Je to nestandardní? Něco takového je špatně?

Nevidím naprosto nic špatného na tom, že hejtman předává svou funkci, a pokud se domluvili na odměně, tak v rámci rozpočtu kraje je zanedbatelná. Spíše bych to hodnotil pozitivně. Není to nějaké prásknutí dveřmi, já odcházím a vy si to tady dělejte, jak chcete… Odcházejícího hejtmana bych za toto spíše pochválil.

Kolegové z ANO, i šéf Babiš, mu to vyčetli…

Pokud mu toto vyčetli, vidím to spíše jako zástupný důvod.

Kritizují hejtmana také za to, že se nedokázal za tři měsíce zorientovat v řízení kraje. Není ve strukturách ANO, kam vstoupil vloni jako nováček. Jak vy jej zatím hodnotíte?

Nemohu si udělat pořádný obrázek z toho, jak hejtmana občas vidím v médiích. Těžko jej hodnotit. Doktor Košta se přidal k hnutí ANO někdy vloni v létě, nastoupil do rozjetého vlaku, kdy nepochybně v rámci ANO už vznikly nějaké rozhodovací struktury. Dokáži si představit i to, že může cítit, že někdo za něj rozhoduje a on má být loutkou vykonávající něčí příkazy – hnutí ANO.

Jako o nástupci Oto Košty se mluví o krajském šéfovi hnutí Ladislavu Oklešťkovi. I když oficiálně hnutí ANO jméno na stůl nedalo, jak vy byste jej viděl jako hejtmana?

Samozřejmě každý je nahraditelný. Kdokoliv z ANO se může stát hejtmanem. Ale spíše bych poukázal na to, že pan Košta se zapojoval do ANO a do kampaně někdy od léta, tak ANO přece muselo během čtvrt roku zjistit, zda na funkci má, nebo nemá. Pokud měli na začátku nějaké pochybnosti, mohli mu říct, že se přejí někoho jiného. Řešit to dva tři měsíce po volbách?

O čem to svědčí?

O čistém amatérismu ze strany ANO.

