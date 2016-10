Ambulantní specialisté chtějí vyšší úhrady a výjimky z EET

Praha - Ambulantní specialisté stejně jako loni nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky na příští rok a požadují zvýšení plateb za léčení. Sjezd Sdružení ambulantních specialistů (SAS) vyzval všechny ambulantní specialisty, aby nepodepisovali úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven, pokud budou ve znění daném úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Žádá také výjimky z elektronické evidence tržeb (EET). Vyplývá to z usnesení sjezdu, které dnes ČTK zaslal znovu zvolený předseda SAS Zorjan Jojko. Podle ministerstva zdravotnictví dostanou ambulantní specialisté přidáno proti letošní vyhlášce o 2,2 procenta.

ilustrační fotoFoto: archiv

Vláda letos rozhodla o desetiprocentním zvýšení platů v nemocnicích, přidáno by tak měly dostat i ambulance v nemocnicích. SAS v zaslaném prohlášení uvedl, že považuje za nepřijatelné, aby ambulance nemocnic měly meziroční navýšení úhrad o několik procentních bodů vyšší než specialisté, kteří mají své ambulance mimo nemocnice. Těm podle SAS úhrady vzrostou jen o 0,5 procenta.

Ambulantní specialisté tvrdí, že jim ministerstvo zdravotnictví opakovaně slíbilo vyšší úhrady a tyto sliby nesplnilo. Vyzvali proto premiéra, aby zvážil personální změny ve vedení ministerstva.

Pokud nebudou pro příští rok úhrady navýšeny alespoň o 2,5 procenta ve srovnání s tržbami letošního roku, vyzvali specialisté své kolegy, aby nepodepisovali úhradové dodatky pro příští rok. Podobná situace nastala letos, specialisté se pak po vydání vyhlášky domluvili s pojišťovnami na lepších podmínkách.

Ministerstvo argumentuje tím, že nemůže zohledňovat individuální dohody lékařů s pojišťovnami na letošní rok, protože konečné údaje nemá k dispozici. Ministerstvo u ambulantních specialistů mění ve vyhlášce pro příští rok dva výpočty. "Dohromady tyto změny tudíž navýší úhrady o 2,2 procenta oproti roku 2016 za předpokladu, že se úhrady v roce 2016 řídí úhradovou vyhláškou," sdělil mluvčí ministerstva Ladislav Šticha. Úhradová vyhláška na rok 2017 vyjde 1. listopadu ve sbírce zákonů.

Výjimka z EET

Specialisté požadují i výjimku z elektronické evidence tržeb pro ty ambulance, jejichž příjem v hotovosti mimo fakturaci zdravotním pojišťovnám nepřesahuje 60.000 korun ročně. Evidence tržeb bude spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace. Svobodná povolání, jako jsou lékaři, právníci či účetní, by se do systému měli zapojit od března 2018.

Sjezd SAS se shodl i na tom, že odmítne takový návrh zákona o neziskových nemocnicích, který by dělil "poskytovatele ve vztahu k finančním zdrojům a zdanění tržeb na základě toho, kdo je jejich vlastníkem". Podle návrhu ministerstva zdravotnictví by statut neziskové nemocnice mohla získat všechna zařízení, která zřizuje stát. Ostatní včetně soukromých nemocnic budou moci o zařazení požádat. Neziskové nemocnice by pak nemusely danit svůj zisk a mohly by jej použít například k nákupu nového vybavení.