Američana Dahlgrena odsouzeného za 4 vraždy převezli do Valdic

Američana Kevina Dahlgrena, který byl odsouzen za čtyři vraždy, převezla vězeňská služba z bohunické věznice v Brně do Valdic. V pondělí to řekl Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek. Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil čtyři lidi v Brně-Ivanovicích. "Kevina Dahlgrena převezli už někdy minulý týden, dnes jsem se to oficiálně dozvěděl," řekl Špíšek, který tak potvrdil informaci České televize.

"Po zamítnutí odvolání olomouckým soudem jsem Kevina Dahlgrena ještě neviděl. Teď mu napíšu, že vím, kde je, také o tom zpravím jeho rodiče. Pravděpodobně za ním vyrazím, až budu mít k dispozici ten rozsudek, aby bylo o čem mluvit," řekl Špíšek. ČTĚTE TAKÉ: Rozsudek doživotí pro Dahlgrena? Místo překládání tlumočnice odešla na procházku Dahlgren podle rozsudku v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl 23. května zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do ČR, kam byl dopraven 31. srpna 2015. Vinným ho uznal brněnský krajský soud loni v červenci, proti rozsudku se odvolal. Letos v březnu olomoucký vrchní soud odvolání zamítl, rozsudek se tak stal pravomocný. Dahlgren proti němu pravděpodobně podá dovolání k Nejvyššímu soudu. ČTĚTE TAKÉ: Policie vyšetřuje výbuch v metru jako teroristický čin. Pátrá po dvou osobách

Autor: ČTK