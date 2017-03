Americký konvoj projíždí ČR. Součástí jsou i obrněné vozy Stryker

Hraničním přechodem v Rozvadově dnes postupně projíždí konvoj britských a amerických vojáků. Prvních 18 z celkem 125 vozidel vyrazilo z Rozvadova směrem do vnitrozemí před půl desátou. Zhruba o dvě hodiny později přejely českou hranici čtyři části konvoje z celkových sedmi. Po dálnici D5 teď vojáci zamíří do Ostrova u Stříbra, kde natankují svou vlastní naftu.

"Rozvadovem projely zatím čtyři části konvoje. Čtvrtá kolona překročila českou hranici krátce před 11:30," řekl mluvčí Generálního štábu AČR Jan Šulc. Zbývající tři části konvoje dorazí do Rozvadova v půlhodinových až hodinových rozestupech.

Řidiči, nevjíždějte do kolony„Kolony budou doprovázeny vozy vojenské policie a řidiči by měli dodržovat pravidla silničního provozu a nevyjíždět do kolon. Zájemci, kteří chtějí projíždějící jednotku pozdravit, by neměli vstupovat před vozidla. Jde o těžkou vojenskou jednotku, tak aby vše proběhlo bezpečně," varoval Jan Šulc

Na odpočívadle v Rozvadově obě části konvoje za asistence státní a vojenské policie krátce zastavily pro předání nejdůležitějších pokynů. Jádro celého konvoje tvoří američtí dragouni z 2. jízdního pluku (2. Cavalry Regiment), jeho součástí je i padesátka Britů. Spojenečtí vojáci s sebou vezou desítky obrněnců Stryker, vozy Hummer nebo britské Šakaly.

Průjezd konvoje by neměl způsobit žádné výraznější dopravní komplikace. "V případě jakéhokoliv problému americké techniky je Ředitelství silnic a dálnic připraveno ihned zasáhnout, a to včetně odtahu případného porouchaného vozu," informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Cílem cesty Polsko

Konvoj bude dnes pokračovat do Prahy a následně po dálnici D10 do Jaselských kasáren ve Staré Boleslavi, kde stráví noc. Poslední část konvoje by měla opustit Česko v neděli přes hraniční přechod v Náchodě. Konvoj 550 vojáků míří do Polska, kde budou vojáci působit v rámci snahy NATO o posílení svých východních členů.

Českem za poslední dva roky projely tři podobné konvoje. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu ozvala spousta hlasů odpůrců NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.

