Analýza: Bez preferenčních hlasů by bylo ve vedení krajů víc žen

Praha - Preferenční hlasy v letošních krajských volbách ženám neprospěly. Pokud by v nich rozhodovalo jen pořadí na kandidátní listině, zasedlo by v zastupitelstvech krajů 149 žen, tak získalo mandát jen 137 žen. Vyplývá to z analýzy společnosti Fórum 50%, které usiluje o vyrovnané zastoupení mužů a žen v politice. Podle ní se v žádném kraji kvůli přímé podpoře voličů nezvýšilo zastoupení žen v zastupitelstvech.

"Je to trochu začarovaný kruh. Veřejnost si vyrovnanější zastoupení žen a mužů přeje a preferenční hlasy jsou v současné době jedinou cestou, jak mohou voliči a voličky ženy podpořit. Zároveň však lidé preferenční hlasy nejčastěji udílí známým osobnostem, které zpravidla už ve významných pozicích jsou a kandidují spíš jako určité lákadlo," uvedla analytička Fóra 50% Veronika Šprincová. Podle ní se situace nezlepší do doby, než změní svůj přístup samy strany a dají ženám šanci kandidovat z volitelných míst v dostatečném počtu. "Přitom příklady některých stran či krajů jasně ukazují, že když je vůle, schopných žen ochotných kandidovat se najde dostatek," doplnila Šprincová. Podle údajů z volebního serveru Českého statistického úřadu budou ženy nyní tvořit 20,3 procenta krajských zastupitelů, po předchozích volbách v roce 2012 to bylo 19,9 procenta. Počet žen, které aktuálně získaly zastupitelský mandát, se tak od minule zvýšil o tři. Šprincová v této souvislosti připomněla, že za 16 let, kdy se do krajů volilo poprvé, vzrostlo zastoupení žen pouze o šest procent. "Při tomto tempu se rovnováhy v politice, kdy se jí bude účastnit aspoň 40 procent žen, dočkáme v roce 2080," dodala. Po letošních krajských volbách bude nejvyšší podíl žen, zhruba 29 procent, zasedat v zastupitelstvu Karlovarského kraje. Nejméně jich bude v Ústeckém kraji, a to přibližně 13 procent. Ze stran, které uspěly ve všech krajích, bude nejvíce žen zastupovat hnutí ANO, a to 47 zastupitelek. Podle Fóra 50 % tradičně špatný výsledek v tomto ohledu měla ODS, za kterou bylo do krajů zvoleno jen deset žen.

