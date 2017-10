Babišův problém před volbami. Převzal obvinění v kauze Čapí hnízdo

Šéf hnutí Andrej Babiš půjde do voleb jako obviněný politik. „Převzal jsem usnesení o zahájení trestního stíhání v pseudokauze Čapí hnízdo. Proto tomuto rozhodnutí jsem ihned podal stížnost a předal celou věc svému obhájci,“ sdělil Babiš Deníku.

Dodal, že vše vnímá jako účelovou kauzu, která ho má poškodit. „Načasování je jasné, protože se nejen blíží volby, ale je třeba přebít zlodějnu s lithiem. Tady se někdo chystá ukrást nerostnou surovinu za dva biliony. Je to sociální demokracie, která už prodala černé a hnědé uhlí pod cenou, chce rozdělit ČEZ, aby si tu lukrativní část koupili její kámoši.

Proto potřebuje dostat do prostoru Čapí hnízdo, aby se o tom mluvilo. Mým zvolením za poslance vše začne znovu,“ nabídl svůj výklad postupu orgánů činných v trestním řízení Andrej Babiš.

Obálku s policejním razítkem včera v Prostějově převzal i první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Oba vrcholní představitelé favorita sněmovních voleb jsou obviněni z dotačního podvodu. Měli se podílet na neoprávněném získání 50 milionů korun z evropských fondů pro Farmu Čapí hnízdo, která údajně v dané době spadala pod Agrofert, a na pobídky tudíž neměla nárok. Trestní sazba u tohoto činu je od pěti do deseti let.

Obviněný premiér?

Babišova situace se několik dní před volbami tímto aktem komplikuje. Lídři ostatních stran totiž vyloučili, že by šli do vlády s obviněným politikem. „Jako ministr zahraničí vím, že bych za Českou republiku takovou situaci neobhájil. Nevratně by to pověst země poškodilo,“ uvedl lídr ČSSD Lubomír Zaorálek.

Tato skutečnost ale nevadí prezidentu Miloši Zemanovi, který se nechal slyšet, že pověří sestavením vlády toho, kdo ve volbách zvítězí. Pokud se Andrej Babiš stane poslancem, jeho trestní stíhání bude přerušeno, protože získá imunitu. Nová sněmovna bude muset znovu hlasovat o jeho vydání k trestnímu stíhání. Je ovšem pravděpodobné, že o ústavní ochranu přijdou Babiš a Faltýnek i podruhé. V tom případě by policie mohla pokračovat ve stíhání zhruba v polovině listopadu.

Šuman a Čapí hnízdo

Zdá se, že policisté mají k dispozici důkaz, o němž informovala internetová skupina Julius Šuman. Ta včera zveřejnila dokumenty, z nichž vyplývá, že Čapí hnízdo bylo součástí Agrofertu.

„Zcela to popírám, v kauze Šuman jsem podal trestní oznámení,“ reagoval Babiš. Dodal, že podle jeho zdrojů se za označením Šuman skrývá novinářka Sabina Slonková. „Píše reportáže, v nichž permanentně lže, mstí se, má zatemněný mozek pomstou vůči mně. V minulosti často mluvila o nějakých policejních spisech, tak ať si to dá každý dohromady,“ řekl Deníku Babiš.

Šéfredaktorka serveru Neovlivni.cz Sabina Slonková na dotaz Deníku, zda může Babišovo obvinění popřít, nereagovala.