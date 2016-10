Andrej Babiš: Kraje zatím byly jenom průtokáč peněz a semeniště korupce

Praha /ROZHOVOR/ – Andrej Babiš po vítězných krajských volbách připustil, že se proti němu mohou na krajích utvořit koalice poražených. Svým voličům ale věří, chce je přesvědčit, že Česká republika může být prosperující rodinná firma.

Sledování výsledků krajských a senátních voleb ve volebním štábu ANO, 8. října v Praze. Andrej BabišFoto: Deník/Martin Divíšek

Hnutí ANO překreslilo krajskou politickou mapu, vyhrálo v devíti krajích. Čemu úspěch přikládáte?

Kampaň jsme skutečně odpracovali, nejdůležitější je potkávat se s lidmi, protože je třeba reagovat na různé antikampaně a stokrát opakované lži. Někteří lidé mi píší negativní maily, jak mě nesnášejí, já je pozvu, promlouvám s nimi a po takové schůzce většinou odcházejí přesvědčeni o opaku, podporují a mě a dokonce pro mě dělají kampaň. V kontaktní kampani jsem se soustředil hlavně na Moravu, protože Moravskoslezský a Jihomoravský kraj pro nás byly největší výzva. Z mého pohledu hejtmani Hašek a Novák skutečně patří k tomu nejhoršímu, co se v politice po listopadu vyskytlo.

A vy si myslíte, že jim je konec?

To asi bohužel ne. Oni udělají všechno pro to, aby ovlivnili – nechci říct, zkorumpovali – lidi, s nimiž v krajích osm let vládli. Tímhle způsobem se tam mohou udržet, to ale nic nemění na tom, že je budu kritizovat a vždy proti nim bojovat.

Před volbami se hodně mluvilo o vašich střetech zájmů, touze privatizovat krajské zdravotnictví, oligarchizaci společnosti. Myslíte, že jste v kampani právě tohle dokázal vyvrátit?

Ale prosím vás, kdo je tady oligarchie? Nastudoval jsem si to ve Wikipedii a naučném slovníku a oligarchie je menší skupina lidí, která nedemokraticky ovládá stát. Nemá to nic společného s majetkem. My dnes máme oligarchii ČSSD, která ovládá tento stát. Oni nominují lidi do Bezpečnostní informační služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, rozvědky, policie a mají vliv i na Národní bezpečnostní úřad, který chce dokonce prověřovat Šlachtu, protože si dovolil hodně, když vyšetřoval korupci lidí z ČSSD. Mají šéfa Senátu, sněmovny, Nejvyššího kontrolního úřadu, který dělá zpolitizované kontroly, antimonopolní úřad. To je ta oligarchie.

Sociální demokraté udělali nějaký puč? Pokud vím, vyhráli ve sněmovních volbách a sedí s vámi ve vládě.

Ale je to úzká skupina lidí ovládající stát. A kdo jsou ti oligarchové? Ti, kteří podporují sociálnědemokratickou oligarchii. Já ji nepodporuji, tudíž nemohu být oligarcha. Když pan premiér mluví o oligarchizaci, tak především on je její součástí.

Pokud vím, o té mluví hlavně šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

On už v ní dneska není. Byl v ní s Topolánkem, Dalíkem a s Hávou. Chvilku tam byl John s Bártou a pak tam přišla Nagyová s Nečasem. Oligarchie se mění.

Jste na nejlepší cestě tuto roli převzít, když vedete řadu velkých měst, teď jste dostali šanci ovládnout většinu krajů a máte ambici vyhrát sněmovní volby.

Dobře, ale nejsme tam sami. Kraje nemají zásadní vliv na osud naší země, jen rozdělují peníze. A jak vyplynulo z debaty u pana Moravce, je jich moc a lidem život spíš komplikují. Vezměte si pana Haška, který za osm let nepřijal územní plán rozvoje Jihomoravského kraje, takže ministr Ťok nemůže stavět dálnici Brno Vídeň, když neudělali ten plán.

Teď už ho mají.

Schválili ho dva dny před volbami, to je přece typický populismus. Kdyby ho udělal před osmi lety, mohl mít Ťok postavený kus dálnice. Kraje zatím byly jenom průtokáč peněz a semeniště korupce. Za vlády ODS tam byly podivné privatizace, v Olomouckém kraji pronajali všechny nemocnice, ve Středočeském je prodali. V ROP Severozápad dělaly ODS a ČSSD kšefty společně, rozkrádaly evropské fondy. Lidé to všechno vnímají.

Není to spíš tak, že občané doteď příliš nepochopili, jaké kompetence kraje mají, k čemu jim jsou, a proto jich přišlo k urnám tak málo?

Ale ta účast nebyla v minulosti o mnoho větší. Tu zajistily jen zdravotní poplatky před osmi lety. Původně se říkalo, že volby ovlivní celostátní témata, ale to se nestalo. Po podrazácké kampani ČSSD, která nás nařkla, že chceme zprivatizovat nemocnice, jsme se soustředili hlavně na tuhle záležitost. My nic privatizovat nechceme. To oni si to zprivatizovali, oni si z toho udělali svoje hájemství a zneužívali krajské peníze na kampaně. Přece je skandální, když mi hejtman Hašek zakázal vstup do nemocnice Kyjov, nebo že se nemohu potkat se zaměstnanci krajských nemocnic či středních škol.

Vy chcete kraje rušit, nebo centralizovat, když říkáte, že jsou jen průtokáčem peněz?

Nechci nic zásadního měnit, ale není možné, aby se dál plýtvalo. Kraje dostaly za vlády ČSSD o 41 miliard navíc. Letos dostanou dalších dodatečných 12 miliard. Jejich vztah k centru je ale takový, že mu říkají: Dejte nám víc peněz, ale jinak nám do toho nekecejte. Setkávání vlády s kraji je k ničemu, protože pan premiér se jich neptá, co s penězi dělají, jak hospodaří.

Teď když bude mít hnutí ANO několik hejtmanů, budete je jako ministr financí a šéf hnutí ANO nutit k hospodárnosti?

Určitě. Dá se například ušetřit na řízení nemocnic. Hejtmana Zimolu jsem třeba vůbec nekritizoval, protože jihočeské nemocnice hospodaří nejlíp, jsou nejméně dotované z krajských peněz. Kdyby nemocnice fungovaly dobře, uživí se ze zdravotního pojištění a všechny ostatní prostředky, které teď padají do černé díry, by mohly použít na zvýšení platů lékařů a sester. Stačí se podívat na rozdíly v jednotlivých zařízeních. Zlínská nemocnice je bezedná, tam se narvalo 700 milionů, ale v Uherském Hradišti si vedou výborně, ředitel tam má plus třicet milionů, vyrábí potraviny, má vlastní prodejnu a lékárnu, půjčuje lehátka, vozí důchodce, skvělý ředitel. Proč ho hejtman nepovolá a nesvěří mu řízení všech čtyř nemocnic?

Jste si jistý, že vaši hejtmani si s tím poradí?

Budu na ně tlačit a hlídat to. A hlavně já měřím všem stejným metrem. Pokud se i u nás vyskytne někdo, kdo nefunguje dobře, tak ho kritizuji, ne že má generální pardon, protože je od nás. V tom je rozdíl.

Ve volbách ztratila ČSSD, hodně také komunisté a propadla TOP 09, jakž takž se drží ODS a vcelku uspěli lidovci a STAN. Když se Petr Fiala s Miroslavem Kalouskem přeli, kdo je lídrem na pravici, Václav Moravec poznamenal, že to je planá debata, neboť to vypadá, že lídrem na pravici i na levici je hnutí ANO.

Tak o pravici a levici se mluví, ale v praxi to nefunguje. Pravice u nás zavedla bankovní socialismus a zvyšovala daně a levičák Zeman privatizoval banky. Já do toho vnáším pravicové prvky. Nechci zvyšovat daně, nechci, aby se stát moc montoval do lidí a firem, ale na druhé straně mám sociální cítění a strašně mě mrzí, že lidé mají nízké důchody a platy. Mluvím s nimi a chci jim pomoci, nejen přes svou nadaci, ale i za stát, který má v hospodaření obrovské rezervy.

Za tím cítím vaši oblíbenou tezi, že je třeba řídit stát i kraje jako firmu…

Rodinnou firmu. To je uskupení lidí, kteří tahají za jeden provaz, mají jeden cíl, nedělají si podrazy, jsou zodpovědní, starají se o ty slabší. Všichni naši občané by měli být jako rodinná firma. To není OKD, kde to Bakala vytuneloval a lidi odírá přes nájemné. Nejcennější, co dnes podnikatelé a živnostníci mají, jsou lidi. Když jsem pracoval ve firmě, tak jsem se o ně staral, půjčoval jsem jim peníze, vyřizoval jsem jim doktory, bez lidí nikdy nemůžete mít úspěch. Pan premiér zná pravděpodobně jedinou firmu, a to je OKD. Dobré rodinné firmy jsou ale příkladem efektivního hospodaření. Když někdo dělá za cizí a živí se na úkor daňových poplatníků, tak to nemůže ani pochopit.

Zato já jsem pochopila, v jakém duchu se ponese vaše kampaň do senátních voleb.

Ale já opravdu ministerstvo řídím jako firmu, proto budeme mít vyrovnaný rozpočet, vybíráme dobře daně, všechno ukazuji, jsem transparentní a jdu příkladem, abych ukázal, jak stát může šetřit.

Ovlivní víkendové volby legislativní plány koaliční vlády do konce volebního období?

Nechci se v koalici dohadovat. Mě negativní kampaň proti ANO překvapila, to, jak se ČSSD v inzerátech proti nám vymezovala, že mě napadali.

Tak vy jste je taky nešetřil.

Potom, následně. Předtím jsme měli věcnou kampaň. Ale korupce je pochopitelně velké téma. To, že Chovanec zlikvidoval Šlachtu, se nám nelíbilo, protože to bylo v rozporu s koaliční smlouvou. Stejně jako to, že nás na vládě často ČSSD s KDU přehlasovávají. Byl jsem překvapený, jaké brutální lži se používali. Není přece pravda, že vláda schvalovala peníze na opravy silnic, ty našel ve svém rozpočtu Dan Ťok, on je ušetřil. Mohl jsem říct, ať počká a pošle je do krajů až poté, když v nich uspějeme. Ale tak já nepřemýšlím, nepotřebuji honit body pro své hejtmany. Já chci, aby byly silnice opravené. Já na takové podrazy nejsem zvyklý, těžko je snáším a reaguji na ně emočně.

Ukázaly volby, že jsou občané ČR naladěni na změnu, je to odklon od klasických stran?

Pro mě je to obrovské povzbuzení, dodává mi to energii, je to pro mě důkaz, že lidé nám věří, nesmírně si toho vážím.