Andrej Babiš: Prohlášení k Číně bylo úplně zbytečné

Praha – Ministr financí Andrej Babiš nemá strach o obchodní výměnu s Čínou poté, co se s tibetským duchovním vůdcem sešel ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Svůj podpis by pod prohlášení ústavních činitelů nepřipojil. Podle něj totiž bylo zbytečné.

„Daniel Herman se celý život pohybuje v duchovním světě, já zase v tom byznysovém. Tak si spolu občas povídáme a seznamujeme se navzájem o těch svých světech. Já si pana Hermana velmi vážím, on mě podpořil v záležitosti s táborem v Letech, za což v rámci své partaje dostal patřičně vyčiněno. Teď jsem měl potřebu vyjádřit mu jako člověku podporu ohledně jeho setkání s dalajlamou. Ministr kultury mě o něm informoval předem, a pokud vím, řekl to i premiérovi. Nechápu, proč by se nemohl potkat, s kým chce," řekl Deníku Babiš.

Dodal, že řeči o poškození obchodních vztahů s Čínou jsou nesmysl. „Copak dalajlama může ohrožovat Čínu? Vždyť nic nechce, je symbolem nějakých hodnot. To prohlášení bylo úplně zbytečné, nemůže mít vliv vůbec na nic. Obchodní bilance s Čínou je pořád stejná, stále desetkrát víc dovážíme, než vyvážíme. Slyšel jsem hlasy asi od tří skupin, které šly do holportu s čínskými pseudoinvestory s podivnými penězi, že se jim to už nelíbí a litují toho," míní šéf ANO. „Společnost je zase v sobě, hádá se, místo aby byl klid. To se mi nelíbí. A taky nechápu, že pana Hermana nepodpořili jeho kolegové z lidové strany Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka," uvedl Andrej Babiš.

