Andrej Babiš: Sobotka chce dovládnout bez nás

/ROZHOVOR/ Ve vládní koalici houstne atmosféra. Premiér Bohuslav Sobotka se svým ministrem financí Andrejem Babišem nemluví, vyměňují si jen dopisy. A ve vzduchu visí otázka, zda ministerský předseda Andreje Babiše odvolá. Důvodem by mohly být pochybnosti kolem Babišových podnikatelských aktivit.

Včera předseda vlády uvedl, že si prostuduje Babišův dopis sněmovně a příští týden sdělí své rozhodnutí. Andrej Babiš v rozhovoru pro Deník tvrdí, že vše vysvětlil a k pádu vlády není důvod.

V pátek jste odpověděl poslancům na otázky kolem vašeho podnikání a naplnil jste tak usnesení sněmovny z 15. března. Premiérovi poradci ale sepsali analýzu, která končí dalšími 22 otázkami…

Poslal jsem předsedovi sněmovny dopis přesně v duchu toho usnesení, ačkoliv s ním zásadně nesouhlasím. Podle mě je skandální, že ho vůbec mohli přijmout. Já žádné daňové úniky nemám.

Připouštíte snad, že sněmovna může přijímat usnesení vůči ministrům, kteří jí jsou v parlamentní demokracii odpovědní?

Ano, proto jsem se podvolil a znovu vysvětluji svoje příjmy a finanční operace.

Bude to poslancům stačit?

Tomu, kdo je objektivní, to musí stačit. Kdo argumenty slyšet nechce, bude nespokojený. Dvojici Kalousek – Sobotka to určitě stačit nebude. Je to organizovaná kampaň, která běží už od ledna.

V materiálu ČSSD jsou otázky, které se netýkají jen korunových dluhopisů, ale jdou až do období, kdy jste získal Agrofert. Odpovíte i na ně?

Považuji za absurdní, že jsem se to dověděl ve čtvrtek ráno, když jsem si otevřel Twitter, odkud na mě vypadla analýza, kterou zveřejnil váš Deník. Je to další důkaz, že pan premiér má jasno a chce mě odvolat. Vše ostatní je jen zástěrka. Kdyby postupoval objektivně a seriózně, počkal by na moje vyjádření pro sněmovnu a neúkoloval by předem své poradce, které mimochodem považuji za ekonomické analfabety. Pokud někdo nechápe, že když existuje přebytek státního rozpočtu, použije se na splacení dluhu, tak je ekonomický analfabet, myslím pan Špidla a spol. To prosím citujte. Celá ta analýza mi připomíná spisek podsvětí z roku 2004, které vyhotovilo tzv. analytickou zprávu BIS, což byl samozřejmě falzifikát, kde mě pomluvili a udělali ze mě bůhví co. Byla to taková malá Kubiceho zpráva. I v tomto materiálu jsou pohromadě lži, polopravdy, spekulace bohužel většinou bývalých redaktorů Mafry (mediální dům spadající pod Agrofert – pozn. red.).

Není přece nic jednoduššího, než vzít otázku po otázce a v klidu je zodpovědět, tedy máte-li čistý stůl i svědomí.

Samozřejmě. Sněmovně jsem odpověděl. Není ale možné, aby premiér komunikoval tak, že se mnou vůbec nemluví a něco mi vzkazuje přes média. Otázky jeho poradců oficiálně vůbec nemám.

Evidentně jste je četl. Máte problém sdělit, jak jste přišel k Agrofertu, zda jste měl na nákup 45procentního podílu dost peněz, za jakých okolností Agrofert nakoupil 10 procent Spolany atd.?

V té analýze jsou nějaké grafy o korunových dluhopisech Radima Jančury. Co já s tím mám společného? Je to jen nástroj politického boje, snaha zlikvidovat Babiše. Táhne se to měsíce, nařčení ze spolupráce s StB, biopaliva, Čapí hnízdo, lex Babiš, stále něco. Oni potřebují živit tyto pseudokauzy, protože mají zájem ovládnout ministerstvo financí. Zjistili, že s námi krást nemůžou, protože my s nimi krást nebudeme, jak si to mysleli na začátku. A tak dospěli k názoru – i z hlediska vývoje preferencí – že nás zlikvidují.

Fajn, takže kde jste vzal na nákup 45procentního podílu Agrofertu, když jste podle materiálu ČSSD měl do roku 2000 čistý příjem 8,3 milionu korun?

Oni tvrdí, že v 46 letech jsem měl osm milionů. Ale já jsem začal vydělávat v devíti letech, kdy jsem sbíral tenisové míčky za pět korun na hodinu. Po škole jsem pracoval pět let v Maroku, podnikal jsem, dědil, vydělával peníze, tak co to říkají?

Na nákup Agrofertu jste tedy prostředky měl?

Určitě. Ten nákup byl dohodnutý v momentu, kdy mečiarovci ovládli mého bývalého zaměstnavatele Petrimex a přišel Boris Vostrý, toho času na útěku, který s Koženým vytuneloval Harvardský fond. Tahle partička mě a mého šéfa vyhodila. My jsme to čekali, a proto 2. května 1995 došlo k navýšení kapitálu z jednoho milionu korun na čtyři. Tam Spolana upsala 400 tisíc a pak ten podíl. Už tehdy bylo jasné, že Agrofert je obchodní firma a ta firma jsem já. To já jsem vydělával peníze od rána do večera. Oni o té dohodě věděli.

O jaké dohodě?

Že to později prodají za šestinásobek. Dali 400 tisíc a prodali za dva a půl milionu.

Nejvíc výtek směřuje ke korunovým dluhopisům, které vydal Agrofert v prosinci 2012 s šestikorunovým úrokem. Jediným kupcem jste byl vy. Proč si Agrofert nepůjčil levněji od banky?

Šlo o desetileté nezajištěné podřízené dluhopisy, za ty bych bance určitě platil vyšší úrok. Navíc by si vzala nějaké jištění, zástavu. Z pohledu Agrofertu jako dlužníka bylo určitě výhodnější půjčit si od akcionáře, který bude v případě otřesů na trhu nebo finanční krize rozumnější než banka. Tam, kde byly úroky kolem 18 procent, podezření jistě vzniká. Finanční správa se tím zabývá, bude to šetřit i policie, doufám nezávisle a objektivně, i když u Chovance nikdo neví. Poslanci se ale nemohou stavět do pozice vyšetřovatele.

Proč si myslíte, že vás chce premiér odvolat z vlády?

Protože je pod tlakem, ČSSD ztrácí preference. Někteří lidé mu schválně radí, aby mě odvolal, protože vědí, že ho to poškodí. Možná proto ho někteří spolustraníci k tomu nutí. Proč by jinak likvidoval reputaci vlády?

Bohuslav Sobotka říká, že ji likvidujete vy, protože se všichni neustále zabývají vašimi podnikatelskými aktivitami…

Kdo všichni? Oni se tím zabývají.

Sněmovna se tím zabývá.

Však to je jedna parta, Sobotka a Kalousek.

Pro březnové usnesení hlasovali všichni kromě poslanců ANO.

Jistě, všechny tradiční politické strany, protože my je štveme. V rozpočtovém výboru je to jedna parta, tam si rozumí Votava, Kalousek a Stanjura.

Když premiér navrhne vaše odvolání, kývne na to prezident Miloš Zeman?

To nevím.

Budete to s ním řešit?

Půjdu se ho zeptat. Dostal jsem termín na příští středu. On je zkušený politik a vždycky říká, že já jsem nezkušený. Má pravdu, jsem politický amatér. Bylo to vidět i na kauze hejtmana Zimoly, kde si naše poslankyně Maxová naběhla. Zimolu samozřejmě popravil Chovanec. Když se podíváte, která média to přinesla a rozjela kampaň proti němu, je to jasné. Zimola tam asi měl nějaké kšefty, ale to jsem nevěděl. Když jsme dělali koalici, řekl jsem si, ano, Zimola volby vyhrál, má právo vést kraj. Paní Maxové se to asi nelíbilo, ale já jsem chtěl hrát fér. O jeho kšeftech a nějakém bílém koni, který vytahal z kraje 50 milionů, jsem nic netušil. Myslel jsem, že je Zimola ok, to tedy asi nebyl, ale za jeho odvoláním je ČSSD, ne my.

Myslíte, že koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL to nakonec do říjnových voleb dotáhne?

Pan Sobotka dělá všechno, aby dovládl bez nás. On je domluvený s Kalouskem, že až nás vyhodí, TOP 09 ho podpoří. To spojenectví je evidentní.

Když to premiér udělá, opustí hnutí ANO půl roku před volbami vládu?

Pevně věřím, že se to nestane. Nechápu totiž, jak by to pan Sobotka zdůvodnil. Jsem jediný politik, který zveřejnil daňové příjmy za dvacet let, zaplatil jsem 311 milionů na daních plus odvody, mám svoje firmy tady, ne v daňových rájích. Proč pan Sobotka nezveřejnil svoje příjmy?

Dělá to dvacet let v majetkových přiznáních, které odevzdává do sněmovny.

Není to pravda, to je oblbování lidí. Všichni zveřejňují jen nárůst příjmů za to období, kdy byli ve sněmovně.

Právě, pan Sobotka se stal poslancem takřka hned po vysoké škole a ve sněmovně je dvacet let.

Ten začátek před vstupem do politiky nezveřejnil nikdy.

Že by si jako student přišel k milionům?

Ať zveřejní všechny majetky, daně a příjmy od roku 1996 ověřené auditory jako já. Chovanec, Kalousek i Sobotka. Garantuji vám, že jim to nevyjde.

Nebojíte se, že po volbách v této atmosféře nebudete mít s kým vytvořit koalici?

To je možné, je to na voličích.