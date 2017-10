Andrej Babiš: Ve vládě nebudeme s komunisty, Okamurou, ani s Kalouskem

Tento týden policie předala nejpopulárnějšímu českému politikovi obvinění v kauze Čapí hnízdo. A lídři všech ostatních stran tvrdí, že by s trestně stíhaným člověkem do vlády nešli. „Je to účelová věc.

Zkorumpovaná hydra udělá všechno pro to, aby mi zabránila řídit zemi,“ tvrdí Andrej Babiš. Chce být ministerským předsedou a věří, že mu k tomu voliči pomohou. Rozhovor s favoritem voleb je poslední ze sedmi, které vám Deník v minulých vydáních přinesl.

V pondělí jste převzal policejní usnesení o zahájení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Jak to ovlivní závěr kampaně?

Nijak, protože to každý čekal. Policista, který žádal o mé a Faltýnkovo vydání na základě vylhaných věcí, to měl dávno napsané. V žádosti pro sněmovnu se dokonce spletl, když u mé manželky napsal zkratku obv., tedy obviněná. Přitom ona vůbec nebyla na policii a nikdo ji nevyslýchal. To je důkaz manipulace a předem připravené kauzy, která má ovlivnit volby.

Takže dokumenty, které se dostaly do veřejného prostoru díky twitterové skupině Šuman, jsou zfalšované a neopírají se o policejní důkazy?

Nevím, ty dokumenty neznám. Možná jde o falzifikáty, které někdo vyrobil na objednávku. Jsem přesvědčený, že je to vylhané, protože žádný důkaz nemůže existovat. Kdybych nebyl v politice, o Čapím hnízdě nikdo neví, je to deset let stará věc. Od roku 2012, kdy jsem začal veřejně mluvit o tom, jak to v naší zemi funguje, jsou proti mně vedeny různé kampaně. Založil jsem si kvůli tomu stránku Můj demagog, takže si lidé na webu mohou přečíst, jak vyvracím 21 největších lží v mediálním prostoru, který je pokrytý hlavně novináři spřízněnými s tradičními politickými stranami.

Ale no tak. Novináři z MfD a LN by stejně tak mohli být obviněni, že pracují pro Agrofert a Andreje Babiše jako svého bývalého majitele. Novináři z Deníku rozhodně s žádným politikem spřízněni nejsou.

Novináři z Deníku ne, já mluvím o některých bývalých novinářích Mafry, kteří permanentně lžou. A ostatní to opisují. Teď se také hnali po tom, kdy převezmu obvinění, ačkoli všem musí být jasné, že ten policista to nedělá náhodně, ale bylo mu to přiděleno účelově.

Kým?

Establishmentem, skupinou lidí, která ovládá od revoluce tento stát.

To je kdo?

Nechci o tom mluvit, ti lidé už dneska sestavují nějakou protibabišovskou vládu, a když přijde čas, vyjádřím se k tomu.

Ne až přijde čas, to přece musíte osvětlit hned.

Ale já nevím. Jeden novinář tvrdí, že rozkryje, kdo stojí za Šumanem, tak si na to počkejme.

Podle vás tu existuje skupina lidí z byznysových a stranických kruhů, která usiluje o vaše odstranění z politiky?

Určitě. To se přece ví.

Kdo to je, nějací kmotři s vlastními zájmy?

Nechci to specifikovat, nejsou na to důkazy. Praha je ale malá a lidé, kteří jim pomáhají, občas něco utrousí. Je jasné, že establishment, který tu máme – Zaorálek, zakladatel Občanského fóra, je tu 27 let. Kalousek, lidovec a teď TOP 09, 27 let. Benda z ODS 26 let. To jsou pořád stejní lidé, kteří vždycky zničili každého, kdo chtěl s korupční hydrou skoncovat. Hnutí ANO uspělo, nerozpadlo se, má šanci vyhrát volby, takže když mě nejde odstranit politickými prostředky, musejí to udělat jinak. Proto potřebují udržovat v prostoru Čapí hnízdo a lidem říkat, že nemůžu být premiér, neboť jsem obviněný, což je nesmysl.

Není. Úplně všichni říkají, že s obviněným člověkem ve vládě být nemohou.

Kvůli tomu mě obvinili. Na objednávku.

To je ale pro hnutí ANO a hlavně pro vás osobně patová situace. I když volby vyhrajete a prezident vás pověří sestavením vlády, nikdo s vámi do toho nepůjde.

Ale to uvidíme. Řešení je, aby nám lidé dali co nejvíc hlasů.

Vy tvrdíte, že se proti vám spikli tradiční strany a jejich byznysoví kmotři. A Miroslav Kalousek zase varuje, že vy jste to dovedl k dokonalosti, když jste sám sobě kmotrem a chcete ovládat celou republiku.

V čem konkrétně ji ovládám? Pojďme si to probrat. Bezpečnostní informační služba je pod pre-miérem, stejně tak Generální inspekce bezpečnostních sborů je pod předsedou vlády, antimonopolní úřad vede člověk z ČSSD, Nejvyšší kontrolní úřad taky bývalý poslanec ČSSD, rozvědka je pod ministrem Chovancem.

No a právě tohle všechno chcete dostat pod sebe. Média a byznys už máte, teď chcete kontrolovat celou republiku.

O čem mluvíte? To všechno je nesmysl. Svoji ministerskou funkci jsem nikdy nezneužíval, na rozdíl od Miroslava Kalouska. Ten zneužil FAÚ k tomu, aby obvinil Alexandra Vondru z podvodu za 500 milionů korun v ProMoPro. Vždyť o panu Kalouskovi a o tom, v jakých kšeftech kdy figuroval, kolují legendy, Jen na ministerstvu financí jsem prokázal, že chtěl odklonit 30 miliard na ekologické zakázce, že je chtěl někomu přihrát.

Nejen klasické strany, ale třeba i Piráti mají za to, že se musí udělat pořádek v dotační politice a přesměrovat je od velkých firem k těm malým a středním. V zemědělství by se to citelně týkalo Agrofertu…

Vůbec nechápu, co tím míníte. Každý český zemědělec má dotaci pět a půl tisíce korun na hektar, takže je jedno, jestli má jeden nebo 200 tisíc hektarů.

Mluvím o podpoře biopaliv.

Není nic, ani koruna. Další lež. Na výrobu biopaliv, na řepku, se nepobírá žádná dotace.

Není to pravda. Sněmovna přijala opakovaně zákon, kterým se do benzinu přimíchává určité procento biopaliva. Z řepky, kterou pěstuje Agrofert.

Prosím vás, s tímhle přišla EU v roce 2009 a já jsem byl poslední, který na to v Evropě postavil fabriku. My jsme jen plnili evropskou směrnici. Výrobci biopaliv nikdy žádnou dotaci neměli. Řepka je hlavně na jedlý olej, ne na biopaliva. Agrofert pěstuje pět procent řepky. Není tedy pravda, že veškerá řepka je Babišova. Biopaliva vymyslel Brusel na základě studie Goldman Sachs, podle níž měl barel nafty stát 200 dolarů. Jak vidíte, nestalo se to. Teď Brusel vymýšlí elektroauta, což je podle názoru všech výrobců další pitomost, protože bychom tu energii museli vyrábět se ztrátami z uhlí. Brusel vymyslel biopaliva a dotace, ne Babiš.