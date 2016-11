Andrej Babiš vysává levicové voliče. Sobotka si zve všechny ministry

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po prohraných volbách oznámil, že vymění několik unavených ministrů i členů stranického vedení. Místo aby to učinil razantně, neprodleně a s patřičným mediálním humbukem, nechal si měsíc na rozmyšlenou, pohovory a nekonečné spekulace. Voliči, kteří o poklesu vládní pracovitosti a elánu neměli ani tušení, teď získali díky novinovým titulkům dojem, že na odpis jsou vlastně všichni ministři ze sociální demokracie.

Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.Foto: ČTK/Ožana Jaroslav

Prezident Miloš Zeman, s nímž včera premiér jednal v Lánech, si navíc myslí, že měnit ministry necelý rok před volbami do sněmovny, je nesmysl. Tedy s výjimkou Jiřího Dienstbiera, jehož post by rovnou zrušil.

Sobotka si vyžádal schůzku zřejmě proto, aby odvolání a následné jmenování ministrů proběhlo bez komplikací. Pokud by totiž oboje prezident s patřičně peprnými komentáři zdržoval, šéfa ČSSD by to těžce poškodilo. „Řekl jsem panu prezidentovi, že budu mluvit se všemi ministry, chci určit priority a pojmenovat problémy v jejich resortech. Předběžně jsme konzultovali personální změny. Sejdeme se, až bude hotový konečný seznam odvolávaných i nových ministrů," uvedl po setkání premiér.

Miloš Zeman bude nepochybně o každičké jméno licitovat a především bude chtít svůj souhlas směnit za odchod Daniela Hermana. Ten přitom v Sobotkově moci není, neboť lídr ČSSD je vázán koaliční smlouvou a ministra z jiné strany může odvolat jen se souhlasem jejího předsedy. A Pavel Bělobrádek dal jednoznačně najevo, že za Hermanem stojí a nemá v úmyslu obětovat ho na prezidentův oltář. Koneckonců i Zeman připustil, že Herman by měl odejít sám. „Pan prezident se ptá, proč pan Herman ve vládě zůstává, když neuznává její zahraniční politiku," potvrdil včera mluvčí Hradu Jiří Ovčáček postoj svého šéfa. Narážel tím na Hermanovo oficiální setkání s dalajlamou.

Dopis straníkům

Bohuslav Sobotka v dopise straníkům označil za největšího soupeře ČSSD Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. „Bojujeme na poli, kde vítězí především všehoschopný marketing a mediální i veřejná komunikace. Naším hlavním konkurentem není rovnocenná politická strana, ale mediálně průmyslový konglomerát s obrovskými penězi, oddanými zaměstnanci a nekonečným mediálním vlivem. Sama podstata takového střetu je nestandardní a z definice nerovná," postěžoval si Sobotka.

S Babišem vskutku není snadné bojovat. Preference jeho hnutí se podle agentury TNS Aisa vyšplhaly na 34 procent (ČSSD přitom dosáhla na 15) a sám Babiš je suverénně nejoblíbenějším politikem. Boduje s heslem o řízení České republiky jako rodinné firmy a obrázkem hnutí ANO, proti němuž se všechny tradiční strany spikly. Tomuto výkladu ovšem vehementně napomáhá ČSSD, která vyšoupla ze čtyř krajů vítězné ANO, proti němuž se spojila i s ideovými oponenty. Naposledy se to stalo v Ústeckém kraji, kde uzavřela koalici nejen s komunisty, ale dokonce s Okamurovou SPD. Absurdita takového svazku vyniká ve světle Okamurovy účasti na demonstraci se šibenicemi s premiérovou podobiznou. „Hnutí Svoboda a přímá demokracie považuje záměr pana premiéra Sobotky na výměnu části ministrů za komický pokus zachránit ČSSD před politickým krachem v příštích volbách. Hnutí SPD požaduje demisi premiéra a celé této vlády," píše se v čerstvém usnesení předsednictva SPD. Taková spojenectví ohrožují důvěryhodnost ČSSD rozhodně víc než několik mírně opotřebovaných ministrů.

Premiér se ve svém apelu hlásí k tomu, že chce „aktivně vystavět pilíře cesty změny, přijít s opatřeními a iniciativami, které pomohou dosáhnout lepších volebních výsledků."

Potíž je v tom, že unaveně působí celá sociální demokracie. Představa, že médii omílaný odchod Jiřího Dienstbiera, Svatopluka Němečka či Michaely Marksové něco zásadního změní, je lichá. Tedy pokud je nahradí lidé typu Tomáše Prouzy, Miloslava Ludvíka a Petra Krčála. To jsou sice bez- úhonní a schopní jedinci, ale žádní elektrizující táboroví řečníci, kteří by plnili náměstí. Chtěl-li by Bohuslav Sobotka na ČSSD strhnout pozornost davů, musel by sáhnout do jiného šuplíku. Na ministra zdravotnictví navrhnout třeba profesora Pavla Pafka nebo na zahraničí Hynka Kmoníčka. Na podobné tahy ale šéf ČSSD odvahu ani podporu stranických řad nemá.