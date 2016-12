Ani jedno křídlo hnutí Severočeši.cz nepostaví kandidáta do voleb, ANO ho má

Most - Ani jedno křídlo hnutí Severočeši.cz nepostaví vlastního kandidáta do opakovaných senátních voleb na Mostecku. Část z nich, která je spojena s Bronislavem Schwarzem, podpoří Alenu Dernerovou.

Alena Dernerová v pondělí oznámí, za jaký subjekt bude kandidovat. Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Dernerová říjnové hlasování pod hlavičkou Severočechů původně vyhrála a senátorský post bude v lednu obhajovat. Za koho to bude, oznámí lékařka v pondělí. Nebude to určitě za hnutí ANO, které vyšle do boje o hlasy ředitele mostecké 8. základní školy Romana Zieglera.

"Nebudeme podávat vlastní kandidátku. Komu vyjádříme podporu, se rozhodneme až budou všechny kandidatury podány," řekla místopředsedkyně a volební zmocněnkyně Severočechů Hana Jeníčková.

Právě Jeníčková stáhla těsně před říjnovými volbami kandidaturu Dernerové. Mostecký magistrát však rozhodl, že se hlasování uskuteční. Nejvyšší správní soud (NSS) následně po volbách uznal podané stížnosti a nařídil volby opakovat.

Senátní volby v okrese Most proběhnou v pátek 27. a sobotu 28. ledna. Pokud žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude druhé kolo voleb (3. a 4. února).

Ani druhé křídlo Severočechů tentokrát kandidáta nevyšle. "Nestavíme kandidáta, podpoříme v kandidatuře paní doktorku Dernerovou," řekl Bronislav Schwarz.

Dernerová už dříve oznámila, že kandidovat bude. V pondělí oznámí, za které uskupení. „Jednoznačně mohu říct, že nebudu kandidovat na základě podpisů občanů. Bohužel od rozhodnutí soudu a vyhlášení nového termínu voleb nebyl dostatek času, aby bylo možné sebrat dostatek podpisů a riskovat, že by byly proškrtány," řekla.

Ve volbách se utká s řadou kandidátů, s nimiž se potkala už v říjnovém hlasování, ale také s ředitelem jedné z mosteckých základních škol Romanem Zieglerem. Toho si vybralo hnutí ANO. Informoval o tom krajský manažer hnutí Jakub Komárek. V říjnu ANO vlastního kandidáta pro senátní volby na Mostecku nemělo.

Opakovaných voleb se zúčastní Jiří Šlégr za ČSSD, který v řádných volbách postoupil spolu s Dernerovou do druhého kola.

Třetí skončil v říjnových volbách dlouholetý primář dětského oddělení Jiří Biolek (bezp. za STAN). Celostátní výbor STAN v úterý Biolkovu opětovnou nominaci schválil.

Za ODS bude opět kandidovat ředitelka jedné z mosteckých základních škol Libuše Hrdinová. Na kandidátce komunistů bude znovu Josef Nétek. Mezi volebními lístky tentokrát bude chybět kandidátka DSSS, které v říjnu reprezentoval Ota Zaremba.

Kandidátku podali na Mostecku k 8. prosinci tři lidé. Magistrát, registrační úřad, jména nezveřejnil. Udělá to až po 12. prosinci, kdy končí registrace. V říjnu se o senátorský post ucházelo sedm lidí.