Ani po roce nedostal soudce Berka písemné znění rozsudku

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Přesně v pátek 25. listopadu uplynul rok od okamžiku, kdy táborský krajský soud poslal na 8,5 roku do vězení ústeckého soudce Jiřího Berku, který podle obžaloby s dalšími lidmi způsobil na základě zfalšovaných konkurzů škodu 264 milionů korun.

Soudce Jiří Berka.Foto: DENÍK/František Roček

Ovšem na písemné znění rozsudku soudce Berka stále čeká. „Třeba mi přijde rozsudek jako dárek k Vánocům, ale může přijít i dnes přesně po roce, nebo se ho dočkám na Velikonoce," usmál se. Policie a následně soudy tento případ řeší už od roku 2003. Původně se obžaloba týkala 12 lidí, po amnestii jich zůstalo devět.





Co se stane, až dostanete od soudu písemný rozsudek?

Podle rozsudku jsem vinen, takže se odvolám. Budu na to mít jenom osm dnů, na rozdíl od soudce, který to nenapsal ani za rok. Po mém odvolání přesáhne kauza už patnáct let.

Proč čekáte tak dlouho?

Soud sice vynesl první rozsudek před několika lety, ale Vrchní soud v Olomouci uznal, že rozsudek je naprosto zpackaný. Vrátil ho předsedovi senátu ke krajskému soudu do Tábora, protože je nepřezkoumatelný. Já stále tvrdím, že je obžaloba proti mé osobě naprosto nesmyslná. Ničeho jsem se nedopustil.

Potom přišla amnestie prezidenta Václava Klause…

Ano, a polovina lidí z kauzy vypadla, Nejvyšší soud nakonec rozhodnutí o amnestii zrušil.

Táborský soud tedy musel rozhodovat znovu.

Ano, ale byl to podle mého názoru spíše projev arogance, než soudní rozhodování. Během tří nebo čtyř dnů bylo rozhodnuto v tak složité kauze znovu, a předseda senátu již rok píše znovu rozsudek.

Jaký máte z celé kauzy pocit?

Je mi 53 let, do důchodu mám 10 let. Ačkoliv tvrdím, že jsem vědomě nezpůsobil nic, co by mělo vést k soudnímu řízení, byl jsem již dávno potrestán tím, že čtrnáct let jsem odstřižen od své práce. Ztratil jsem kontakt s oborem. Dostávám sice po celou dobu kauzy část platu, protože jsem postaven mimo službu, ale nicnedělání je v mém oboru v podstatě poloviční smrt. Život se mi změnil v nekonečné čekání.

Jak se změnil váš život za čtrnáct let kauzy, ve které figurujete?

Přestěhoval jsem se do jiného bytu, to je jediná změna. Stále jezdím v patnáct let starém autě. A děti rostou, jsou dospělé, mají již svůj život.

Lidé již na tzv. kauzu Berka zapomněli. Proč se proces táhne tak dlouho?

V našem případě to neprotahovali obžalovaní, ale státní zástupce. Předseda trestního senátu Bernát měl velké výhrady proti řadě důkazů. Protože měl rok do důchodu, potřebovalo státní zastupitelství proces zdržet, aby nemohl rozsudek vynést Bernát, ale až později jeho zástupce. Proto na půl roku vrchní státní zastupitelství zablokovalo proces námitkou podjatosti vůči soudci Bernátovi, který tak neměl čas kauzu dokončit.