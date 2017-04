ANO a ČSSD posílily, Piráti březnový úspěch nezopakovali

ANO i ČSSD podle dubnového průzkumu agentury STEM od března mírně posílily. Poslance by měly též KSČM, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. STAN by získal jen zhruba dvě procenta hlasů, v součtu se sedmiprocentním ziskem lidovců by to této koalici potřebných deset procent pro vstup do Sněmovny nedalo. Piráti by na rozdíl od březnového šetření na poslanecká křesla rovněž těsně nedosáhli, podobně jako hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Výsledky průzkumu dnes STEM poskytl ČTK.

Lidovci by podle průzkumu dostali 7,1 procenta hlasů (v březnu o půl procentního bodu více), Starostové si udrželi 2,2 procenta. V součtu by tyto strany měly 9,3 procenta. STEM však upozornil na to, že v průzkumu voličských preferencí zatím s koalicí KDU-ČSL a STAN nepočítá a že Starostům započítal polovinu ze zisku hlasů pro jejich někdejší spojenectví s TOP 09. ANO by podle STEM získalo 28,3 procenta hlasů (v březnu 27 procent). Sociální demokraté podobně jako v březnu posílili o 1,1 procentního bodu na aktuálních 16,6 procenta. Komunisté naopak o 1,7 bodu spadli na 12,2 procenta. Lidovce by v porovnání s březnem těsně přeskočili občanští demokraté, i když si polepšili jen o desetinu procentního bodu na 7,4 procenta. TOP 09 by získala 6,4 procenta, v březnu měla o tři desetiny procentního bodu více. Piráti by v dubnu získali 4,6 procenta hlasů, což je od března pokles o 0,9 procentního bodu. Pod pětiprocentní hranicí zůstává SPD, pro niž by hlasovalo 4,2 procenta voličů. Ke čtyřprocentní hranici se vyšplhali zelení, kteří v březnu získali jen 2,6 procenta. Na tuto hodnotu naopak z březnových 4,2 procenta spadl Úsvit.

Autor: ČTK