ANO chce Jermanovou ve vedení Sněmovny nahradit Vondráčkem

Praha - Poslanci ANO do vedení Sněmovny vybrali svého místopředsedu Radka Vondráčka. Měl by nahradit místopředsedkyni dolní komory Jaroslavu Jermanovou, která se rozhodla rezignovat kvůli zvolení středočeskou hejtmankou. O nominaci rozhodli poslanci ANO ve středu večer v tajném hlasování. Informovala o tom mluvčí hnutí Lucie Kubovičová.

Radek Vondráček. Foto: ČTK/Zdeněk Němec

Vondráčkovou protikandidátkou byla pouze místopředsedkyně sociálního výboru Radka Maxová (ANO). Získala ale jen devět hlasů, zatímco Vondráček, který je zatím také místopředsedou sněmovního ústavně právního výboru, jich dostal 36.

O místopředsedovi rozhodne Sněmovna

O funkci projevila zájem i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, nakonec ale nekandidovala. O obsazení místopředsednického křesla nakonec rozhodne Sněmovna také v tajném hlasování.

Ve vedení dolní komory má podle povolebních dohod nyní ČSSD jako svého zástupce šéfa Sněmovny Jana Hamáčka. Místopředsedy jsou ještě šéf komunistů Vojtěch Filip, lidovec Jan Bartošek a předseda hnutí STAN Petr Gazdík za poslanecký klub TOP 09 a Starostové.

Jermanová se stala hejtmankou

TOP 09 kvůli tomu, že s ní STAN neobnovil spolupráci pro další roky, žádala, aby Gazdík zvážil odstoupení ze sněmovního postu. Hnutí to ale odmítlo s tím, že Gazdík byl nominován celým poslaneckým klubem, a o jeho případném odvolání by tedy měl rozhodnout také tento klub.

Jermanová už před krajskými volbami ohlásila, že pokud se stane hejtmankou, z funkce místopředsedkyně odstoupí. Pozici středočeské hejtmanky jí přisuzuje koaliční dohoda mezi ANO, STAN, ODS a třemi zastupiteli z TOP 09.

Vizitka poslance ANO Radka Vondráčka (42), který by se měl stát místopředsedou Poslanecké sněmovny:Datum a místo narození: 30. prosince 1973, Kroměříž

Současná funkce: poslanec (od října 2013), místopředseda poslaneckého klubu ANO (od října 2014), místostarosta Kroměříže (od listopadu 2014)

Vzdělání: vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1998)

Kariéra: v letech 2000 až 2003 pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři Jana Haláse v Kroměříži, v roce 2003 se stal samostatným advokátem

Působení v politice: do aktivní politiky se zapojil v roce 2013, kdy se stal volebním lídrem ANO ve Zlínském kraji a dostal se do Sněmovny, členem hnutí je do roku 2014; letos kandidoval do zastupitelstva Zlínského kraje na desátém místě kandidátky, skončil jako druhý náhradník

Rodina: ženatý, má dvě děti



Ostatní:

- V poslední době se ve Sněmovně věnoval například protikuřáckému zákonu, neúspěšně například navrhoval zrušení povinnosti hostinských nabízet jeden nealkoholický nápoj levněji než nejlevnější alkoholický nápoj o stejném objemu. Vystupoval také proti nedávno přijatému takzvanému "lex Babiš", který omezuje podnikání politiků.