ANO je v Ústeckém kraji mimo hru. Hejtmanem zůstává Oldřich Bubeníček

V Ústeckém kraji bude s těsnou většinou vládnout trojkoalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO. Lídr hnutí ANO Petr Urbánek tak zažívá totéž co před dvěma lety. Poté, co vyhrál komunální volby v Litoměřicích, ho ostatní strany obešly a koalici utvořily bez něj. Do opozice nyní míří i na krajské úrovni.

Staronový hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.Foto: Deník/Karel Pech

Konečně. Měsíc po volbách je koalice v Ústeckém kraji na stole. Vládnout budou komunisti se sociálními demokraty a koalicí SPD-SPO. Hejtmanem by měl zůstat třiašedesátiletý Oldřich Bubeníček. K dojednání trojkoalice dal v pondělí souhlas krajský výbor komunistů, který se sešel v Mostě. NEZAPOMNĚLI NA KRITIKU OD LÍDRA ANO „Převážily hlasy pro trojkoalici se sociální demokracií a SPD-SPO. Více totiž známe budoucí zastupitele z těchto stran. V hnutí ANO jsou pro nás neznámé osobnosti a nemohli jsme také opomenout kritiku naší špatné práce od lídra ANO, který ještě po volbách připomněl, že v kraji byly čtyři roky stagnace a teprve teď se začne pracovat, což si myslím, že není pravda," uvedl Oldřich Bubeníček. V jedenáctičlenné radě si většinu ponechají komunisté. Obsadí šest křesel. Čtyři místa budou patřit sociálním demokratům, jedno zástupcům SPD-SPO. „Od kolegů z ČSSD a koalice SPD-SPO jsme měli nabídku od 17. října na hejtmana a dalších pět členů rady s tím, že oni si rozdělí dalších pět postů. S hnutí ANO jsme jednali naposledy v pátek, těsně před jednáním jsem od pana Richtera (krajský předseda hnutí ANO, pozn.) dostal nabídku na hejtmana a pět radních. Byla to naprosto nová informace, dlouho jsme diskutovali," uvedl Bubeníček. ANO ale komunisty nepřesvědčilo. POLITOLOG: MEDVĚDÍ SLUŽBA ANDREJE BABIŠE „Koalice vznikla s bezděčnou pomocí předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Ten komunistům sice nabídl hejtmana, ale s tím, že vládnout bude ANO. To bylo pro KSČM nepřijatelné. Proto si zvolila spolupráci s demokratičtějšími partnery," okomentoval politolog Daniel Kroupa, který působí na ústecké univerzitě UJEP. V krajském zastupitelstvu bude trojkoalice vládnout jen těsnou většinou. Z 55 hlasů jich bude mít 28. „Koalice bude sice křehká, ale je výhodnější než ostatní možné varianty. Zda se podaří udržet loajalitu zastupitelů, je otázkou. Ale vzpomeňme si, že i vlády České republiky vlády s křehkou většinou," připomněl Daniel Kroupa. ANO vyhrálo volby v devíti krajích, hejtmana ale bude mít jen v pěti. Ústecký kraj se tak zařadil po bok Královéhradeckého, Pardubického a Plzeňského kraje, kde vítězné hnutí ANO nakonec skončilo v opozici. Krajský předseda hnutí ANO Jan Richter počítal s opozicí už minulý týden. Ač se zástupci ANO sešli s komunisty ještě v pátek, ke spolupráci je nepřesvědčili. „Jen mě mrzí, že jsme voličům něco slibovali. Doufám, že náš volební program budeme moci naplnit, i když budeme v opozici," podotkl Richter. POSLEDNÍ SLOVO BUDE MÍT SOUD Platnost voleb musí ještě do tohoto čtvrtku definitivně potvrdit krajský soud v Ústí nad Labem. Minulý týden zamítl pět stížností odvolaných kandidátů Severočechů, na stole mu ale leží ještě jedna. Podal ji rumburský aktivista Miloslav Čapík. „Také napadá rozhodnutí vyškrtnutí kandidátky Severočechů.cz," uvedla mluvčí krajského soudu Marcela Trejbalová. Pokud soud zamítne i poslední návrh, hejtman okamžitě svolá ustavující zasedání zastupitelstva. Nejpozději by se podle zákona mělo konat 21. listopadu.

Autor: Redakce