ANO, lidovci a ODS podepsali moravskoslezskou koalici

Ostrava - Zástupci ANO, KDU-ČSL a ODS dnes v krajském úřadu Moravskoslezského kraje podepsali koaliční smlouvu. Nová koalice bude mít v pětašedesátičlenném krajském zastupitelstvu převahu 36 hlasů. V jedenáctičlenné radě připadne vítěznému hnutí ANO šest míst, lidovcům tři a ODS v ní bude mít dva zástupce. Hejtmanem bude nynější rektor Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák (ANO), který místo rektora opustí. Zástupci ČSSD a KSČM, které dosud kraj vedly, skončí v opozici, stejně jako Koalice SPD a SPO.

Ivo Vondrák.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Hejtman bude mít osm náměstků, tedy o jednoho více než dosud. Prvním náměstkem bude Lukáš Curylo, lídr lidovců, který bude mít svěřen resort kultury a památkové péče. Další ze zástupců KDU-ČSL Jiří Navrátil bude mít na starost sociální oblast. Za ANO budou náměstky Jaroslav Kania, který povede finance, investice a majetek, Martin Gebauer bude mít oblast zdravotnictví, Jan Krkoška bude zodpovědný za regionální rozvoj a turistický ruch a Jarmila Uvírová za životní prostředí a zemědělství. Zástupcům ODS pak připadnou resorty školství, které bude řídit Stanislav Folwarczny, a dopravu a takzvaný chytrý region povede lídr ODS Jakub Unucka. Dalšími členy rady pak budou Radomíra Vlčková (ANO) a Vít Slováček (KDU-ČSL).

Programové prohlášení by koalice chtěla připravit do konce letošního roku. "Chtěli bychom si na to nechat možná trošinku delší čas, ať se ten program udělá konkrétní s definovanými termíny, abychom potom mohli odškrtávat, co plníme nebo také neplníme, což bych tedy nerad," uvedl Vondrák. Podle něj bude k hlavním prioritám patřit řešení problematiky zaměstnanosti či zlepšení image kraje. Kraj se chce věnovat i vyloučeným lokalitám. "Dohodli jsme se na tom, že se nebudeme přehlasovávat, protože by to nebylo fér, já bych chtěl jednat konsensuálně," vysvětlil Vondrák. Už samotné koaliční vyjednávání podle něj bylo velmi věcné a vstřícné.

Podle Curyla má KDU-ČSL svěřeny resorty, které strana upřednostňovala a považuje je za důležité. Chce například navýšit dotace v oblasti kultury, kraj by podle něj měl ale zajistit i dostupné a kvalitní sociální služby.

Unucka vidí hlavní priority ve školství a důležité podle něj bude zastavit také odliv lidí z regionu. "Finanční resorty má ANO, my máme resorty, které podle mě potřebují největší změnu a KDU-ČSL má ty resorty, kterým nejvíce rozumí, takže z tohoto pohledu je to rozděleno dobře," míní Unucka.

V nově zvoleném zastupitelstvu bude mít ANO 22 mandátů, ČSSD obsadí 14 křesel, komunisté devět a lidovci osm. Po šesti zastupitelích bude mít pak Koalice SPD a SPO a také ODS. Ustavující zasedání zastupitelstva by se mělo uskutečnit 1. listopadu.