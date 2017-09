ANO oslabí a Babiš nebude premiérem, řekl politolog Valeš Deníku

/ROZHOVOR/ Policie lapila, co chtěla! Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka jí k trestnímu stíhání sněmovna vydala. Jak se jejich „propuštění“ do rukou mužů zákona projeví? Deníku to řekl politolog Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Valeš. Podle něj ANO ve volbách zvítězí, ale Babiš premiérem nebude.

42 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Poslanecká sněmovna 6. září v Praze rozhodovala o zbavení imunity kvůli kauze Čapí hnízdo u poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.Foto: Deník / Divíšek Martin

I když dnes Sněmovna oba politiky vydala, její nové složení bude muset po říjnových volbách o té samé věci rozhodnout znovu. S ohledem na průzkumy veřejného mínění, které hnutí ANO favorizují, totiž lze předpokládat, že Babiš i Faltýnek své mandáty obhájí. Celý den jsme sledovali on-line ZDE. Jak může zamíchat preferencemi, potažmo výsledky říjnových voleb, dnešní vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka policii k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo?

Můj odhad je, že o něco málo procentních bodů to bude pro ANO znamenat oslabení. Stále ale zůstane favoritem voleb. Tím, jak je hodně politických stran i těch, které oscilují okolo pětiprocentní hranice, nutné pro vstup do sněmovny, se voliči budou zřejmě rozhodovat ve prospěch dalších alternativních subjektů. Primát hnutí ANO to ale neohrozí. Tím naznačujete, že mohou těžit strany těsně pod pětiprocentní hranicí?

Ano, voliči se mohou nadchnout pro strany, jako jsou Piráti, ale i Realisté. Když ale aktuální kauza Čapího hnízda s pořadím stran nezamíchá, projeví se kromě posílení menších, alternativních stran ještě nějak?

Otázka je, kdo bude premiér. Babiš to s největší pravděpodobností nebude. Můj odhad je, že hnutí ANO, komunisti a Okamura určitě zasednou v nové sněmovně. Pro Babiše bude jednodušší sestavit vládu ANO a sociálních demokratů s lidovci, tedy takovou, jaká vládne dosud. Obě tyto strany řekly jasně, že s ANO si dovedou představit koalici, ale je otázka, kdo bude premiérem, protože obviněného pana Babiše si jako předsedu vlády zřejmě žádný koaliční partner na triko nevezme. Mě napadá pan Stropnický. ČTĚTE TAKÉ: TOP 09 považuje neúčast ANO na hlasování o Babišovi za zbabělost Takže situace po říjnových volbách může být taková, že zvítězí hnutí ANO, ale jeho předseda Babiš bude politiku ovládat ze zákulisí nebo jak?

Ano. Můj soukromý odhad je, že hnutí ANO bude mít křeslo premiéra, ale Babiš ani Faltýnek nebude ani premiérem, ani ministrem. A celá procedura, které jsme teď svědky, se bude opakovat po volbách znovu. Babiš si ale zachová vliv v hnutí. Vidíte kauzu Čapí hnízdo a hlasování o vydání Babiše s Faltýnkem jako politickou kauzu na objednávku?

Nemyslím si, že je to politická kauza, jak tvrdí Babiš s Faltýnkem. Proběhla tam kontrola vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, je řada indicií, že policie by tu žádost odeslala do Sněmovny mnohem dřív, kdyby tu byla dobrá vůle tehdy ještě svědků Babiše a Faltýnka s policií spolupracovat. Celá ta akce je dozorována státními zástupci a ti jsou přeci v ranku ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO. ČTĚTE TAKÉ: Policie „dostala“ Babiše a Faltýnka. Pro vydání hlasovala většina poslanců

Autor: Marcel Mihalik