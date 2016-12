ANO se musí podle Zemana naučit vyjednávat

Praha - Hnutí ANO se musí podle prezidenta Miloše Zemana naučit koaliční vyjednávání, což zatím neumí. Pokud se to nenaučí, všichni se proti němu spojí. Kvůli této nezkušenosti podle něj hnutí utrpělo celou řadu ztrát. Zeman to dnes řekl rádiu Impuls.

Miloš Zeman. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Zeman řekl, že ANO neumí vyjednávat ve velkých městech a ani na regionální úrovni. "Utrpělo celou řadu ztrát jenom díky této nezkušenosti. Ale lze doufat, že se to do roka a do dne naučí. Bude to také potřebovat, protože jinak by se všichni spojili proti němu," řekl. Příští rok na podzim by měly být sněmovní volby.

Prezident poznamenal, že je sice sympatizant sociální demokracie, ale že má hlavně rád výrazné a charismatické osobnosti, které dokážou zaujmout a které mají úspěšný životní příběh.

Zeman se zároveň zmínil o svém vánočním projevu. Bude podle něj navazovat na projev z Poslanecké sněmovny z tohoto týdne, ve kterém mluvil o státním rozpočtu. Řekl, že to opět bude "jako obvykle zpráva o stavu unie". "To znamená zhodnocení minulého roku jednak z hlediska ekonomiky, a tam jsou informace pozitivní, a z hlediska domácího politického vývoje, a tam to je tak napůl. Ale koaliční rozmíšky já nepřeceňuji," poznamenal. Další část se bude věnovat zahraniční politice, kde ocení rozvoj vztahů s Čínou.

Za leitmotiv projevu označil konec blbé nálady. "Nevidím důvod, proč pěstovat pesimismus, naopak když jsou pozitivní signály, tak je třeba mít radost ze života a přát našim občanům, aby jejich život byl naplněný užitečnou činností, ale také radostí, odpočinkem a štěstím," dodal.