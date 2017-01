ANO v Praze chce do vedení Babiše, Faltýnka a Stropnického

Praha /FOTOGALERIE/ - Pražský sněm hnutí ANO v sobotu nominoval na funkci předsedy hnutí Andreje Babiše a jako kandidáta na pozici prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka. Nominaci na řadového místopředsedu získal ministr obrany Martin Stropnický, který je současně šéfem ANO v hlavním městě. Stropnický to uvedl na svém twitteru.

Babiše a Faltýnka do nejužšího vedení podpořily také dnešní sněmy ANO v Moravskoslezském a Zlínském kraji, v předchozích týdnech tak učinily i další regiony.

Celostátní volební sněm hnutí ANO se uskuteční 25. a 26. února v Praze. Vládní hnutí je podle průzkumů favoritem podzimních voleb do Sněmovny, obhájit volební vítězství chce ovšem i ČSSD.

ANO ve Zlínském a Moravskoslezském kraji navrhuje na předsedu hnutí Andreje Babiše

Krajský sněm hnutí ANO ve Zlínském kraji dnes nominoval na funkci předsedy hnutí Andreje Babiše. Nominaci na prvního místopředsedu získal Jaroslav Faltýnek, řekl Pavel Pustějovský, který dnes na sněmu obhájil post krajského předsedy hnutí. Pustějovský je také krajským zastupitelem, radním města Valašské Meziříčí a členem představenstva valašskomeziříčské chemičky DEZA, která patří pod Agrofert.



"Do celorepublikového předsednictva jsme nominovali Radka Vondráčka, který je místopředsedou Poslanecké sněmovny," uvedl Pustějovský. Třiačtyřicetiletý právník Vondráček je poslancem za Zlínský kraj. Na post řadových místopředsedů sněm navrhl ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra obrany Martina Stropnického.



Na funkci předsedy hnutí nominoval Andreje Babiše i krajský sněm hnutí ANO v Moravskoslezském kraji, jako kandidáta na pozici prvního místopředsedy pak Jaroslava Faltýnka. Řekl to krajský předseda hnutí Josef Bělica. Sněm v Ostravě tak do čela hnutí podpořil stejné kandidáty jako sněmy, které už se uskutečnily v jiných krajích.



Na místopředsedu hnutí sněm navrhl náměstka ostravského primátora Radima Babince a jako kandidáta na člena předsednictva Bělicu. Do rozhodčí a smírčí komise účastníci sněmu nominovali Vladimíra Kolka a do kontrolní komise hnutí Radima Bednarčíka.



"Všechno proběhlo korektně, rychle a bez jakýchkoliv zádrhelů. Krajská organizace je velmi konsolidovaná a jednotná," řekl Bělica.