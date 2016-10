ANO vyhrálo, ale vládnout nemusí

Praha - Devět krajů a celkové vítězství, to je volební bilance pro hnutí ANO. Jenže výsledkem zdaleka nemusí být stejný počet hejtmanů. Lídr ANO Andrej Babiš včera odhadoval, že nakonec bude mít jen čtyři regionální šéfy. Tvrdí, že mu nejde o křesla, ale reálné rozhodování o krajském hospodaření. Jenže někde se vítězné ANO nemusí dostat ani do rady, což je případ Královéhradeckého a možná i Plzeňského kraje.

Předseda ANO Andrej Babiš.Foto: ČTK

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka říká, že žádný pokyn ohledně podoby koalic z centra neexistuje a obecně platí, že by se měla respektovat vůle voličů. Je totiž zřejmé, že pokud socialisté ANO vyšachují, Andrej Babiš to označí za podvod na voličích, což za rok marketingově zúročí.

Jihomoravský kraj

Lidovci chtějí zkušeného šéfa

Lídři stran, které se probojovaly do jihomoravského krajského zastupitelstva, stále pokračují ve vyjednávání o koalici.

Určitý posun zaznamenalo jednání lidovců s hnutím ANO. „Řekli si o post hejtmana. Na to sice jako vítěz voleb mají právo. Musíme se ale také dívat na to, s čím toto nové uskupení přichází. Z krajské politiky ještě nemá žádné zkušenosti," okomentoval vyřčené přání lídr druhých lidovců Roman Celý. Podle představ ANO by se tak příštím jihomoravským hejtmanem měl stát Bohumil Šimek.

Z jednání zatím vyplynulo, že nejblíže lidovcům jsou Starostové pro jižní Moravu. „Dobře s nimi spolupracujeme i v obcích," doplnil Celý.

Naopak vůbec žádná změna nenastala u koalice Svobody a přímé demokracie a Strany práv občanů. „Jednání se neúčastníme, žádná z jiných stran neprojevila zájem. Už dopředu totiž někteří deklarovali, že s námi jednat ani nechtějí," svěřil se lídr Svobody a přímé demokracie Jan Hrnčíř.

Občanští demokraté v pondělí jednali s ANO. „Bavili jsme se o rozvoji kraje a dalších věcech. Zároveň jsme také uvedli, že vylučujeme spolupráci s Žít Brno, kteří kandidovali v koalici s TOP 09," řekl k jednáním Crha.

Jako nejpravděpodobnější se tak nyní rýsuje možná koalice ANO, lidovců, občanských demokratů a Starostů. Dohromady by měli celkem šestatřicet zastupitelů. Dřívější spekulace hovořily o nahrazení Starostů TOP 09 a Žít Brno, ta ale po prohlášení občanských demokratů a lidovecké preferenci vůči Starostům patrně padá. Lídři ovšem stále nechtějí žádnou z variant potvrdit.

Politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity překvapuje, že by vznikla koalice bez TOP 09. „Z toho, co jsem zachytil, bych předpokládal, že ANO bude TOP 09 v koalici chtít," sdělil.

Plzeňský kraj

Vítězové míří do opozice

Koalice politických stran po víkendových volbách je podle informací Deníku domluvená. Vytvoří ji ČSSD s ODS, Starosty/Patrio-ty a Koalicí pro Plzeňský kraj. Vítězné ANO půjde do opozice. Socialisté získají post hejtmana pro lídra Josefa Bernarda a zřejmě další tři křesla v krajské radě. ODS bude mít v radě tři místa a po jednom zbude na Starosty a patrioty a Koalici pro Plzeňský kraj. Oficiální oznámení výsledků vyjednávání se očekává dnes. I když volby v kraji vyhrálo ANO s 11 křesly ve 45 členném zastupitelstvu, na sestavování koalice se nepodílí. Ve vyjednávacím týmu socialistů je kromě Bernarda i ministr vnitra Milan Chovanec, za ODS jedná mimo jiné lídr Martin Baxa.

Královéhradecký kraj

Místo oslav studená sprcha

Původně to vypadalo, že v čele Královéhradeckého kraje poprvé stane žena, protože kandidátkou na hejtmana za vítězné ANO je nynější náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj Klára Dostálová. ANO se ziskem čtvrtiny všech hlasů stalo vítězem. Oslavy však skončily studenou sprchou. Představitelé ČSSD, Koalice pro Královéhradecký kraj, ODS, Starostové a Východočeši a TOP 09 se totiž večer po volbách domluvili na vytvoření koalice.

Podle dohody by se hejtmanem měl stát lídr ČSSD Jiří Štěpán. Ten už předtím Deníku řekl, že ČSSD by případnou nabídku ANO ke spolupráci při vedení kraje v žádném případě nepřijala.

Zlínský kraj

Čunek si může vybírat

Zlínský kraj je jediným v republice, kde vyhráli volby lidovci. Koalice ve Zlínském kraji zatím jasná není. „Tento týden chci mít jasno. V hlavě už mám představu, jak by mohla koalice vypadat," řekl skoro jistý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), kterého na tomto postu akceptuje i místní ANO. Jako pravděpodobné se však jeví spojení KDU-ČSL+ANO+STAN. Čunek nevyloučil ani koalici kopírující tu vládní. Zájem o to být součástí koalice mají i Soukromníci a SPD Tomia Okamury. Komunisty Jiří Čunek předem vyloučil.

Olomoucký kraj

Trojkoalice je jasná, ale s kým?

Koho přizvou ANO a ČSSD do krajské vlády v Olomouckém kraji mohlo být jasné už včera večer. Ve hře jsou ODS a Koalice pro Olomoucký kraj, kterou tvoří KDU-ČSL a Strana zelených. Oba potenciální partneři „dvojbloku" zatím vedou vnitrostranická jednání. Koho upřednostňuje vítěz voleb a jaké jsou nabídky počtu křesel, zatím ANO nesdělilo. Podle lídra Oto Košty je ANO pro krajskou vládu, v níž budou zastoupeny tři subjekty, ne čtyři. Již v neděli jednalo o počtech křesel pro jednotlivé subjekty.

Středočeský kraj

Zvedne Jermanová hozenou rukavici?

Současný středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD) se už zpátky na své místo nevrátí. Teď jde o to, kdo nastoupí po něm – nynější místopředsedkyně sněmovny Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), nebo starosta Kolína Vít Rakušan (STAN)? Podle zákulisních informací má Jermanová silné ambice a nechce se vzdát svého vítězství, byť těsného (ANO 16 – STAN 15 mandátů). Vítězství o jednoho zastupitele ale dává příležitost i Starostům a nezávislým, kteří by rádi viděli svého lídra v čele kraje. (pap)

Pardubický kraj

ČSSD a Línkovci srší sebevědomím

Včera večer byla v Pardubicích oficiálně stvrzena široká čtyřkoalice ostatních stran vyjma komunistů: Tedy ČSSD dosavadního hejtmana Martina Netolického a lidovecké Koalice pro Pardubický kraj nynějšího náměstka hejtmana Romana Línka, kteří přizvali do koalice ODS a Starosty a nezávislé. V 45členném zastupitelstvu bude mít koalice pohodlnou většinu 28 mandátů. Hnutí ANO se již před oficiálním představením nové krajské koalice smířilo s odchodem do opozice.

Liberecký kraj

Nechceme vydíratelnou koalici

V Libereckém kraji hejtman Martin Půta (SLK) zatím nejvíc prosazuje širokou koalici vítězných Starostů pro Liberecký kraj, druhého hnutí ANO, ČSSD a ODS. „Chceme vytvořit širokou koalici, která nebude vydíratelná jedním, dvěma nebo třemi hlasy. Byli bychom proto rádi, aby koalice nebyla jen o dvou stranách," řekl Půta.

Kraj Vysočina

Pustí ČSSD komunisty k vodě?

Kdo bude vládnout Vysočině, zatím jasno úplně není. Koaliční vyjednávání jsou na programu ještě dnes. Nestraník Jiří Běhounek, který je ovšem i lídrem kandidátky vítězné ČSSD, má opět zájem o křeslo hejtmana. Proti ANO se tedy nestaví. Nejpravděpodobnější koalice na Vysočině je ČSSD + ANO + KDU-ČSL. Ve hře je ale také koalice ČSSD + ANO + KSČM, protože na Vysočině spolu ČSSD a KSČM vládly osm let a jejich představitelé by rádi spolupracovali dále.

Moravskoslezský kraj

Vyjasňují si třecí plochy

V Moravskoslezském kraji se rýsuje koalice KDU-ČSL s hnutím ANO, které se stalo jasným vítězem voleb. „Plácli jsme si, že s návrhem na spolupráci od hnutí ANO souhlasíme," potvrdil lídr lidovců Lukáš Curylo. Třetím hráčem v nové koalici má být ODS. Jednička občanských demokratů Jakub Unucka už před jednáním řekl, že když si s ANO vyjasní některé „třecí plochy", považuje i on tuto variantu trojkoalice za nejlepší.

Českobudějovický kraj

Ctíme vítěze voleb

V jižních Čechách se vzdorokoalice nerýsuje. Dvě nejsilnější strany – ČSSD a ANO – jednaly odděleně v pondělí v pozdně odpoledních a podvečerních hodinách se zástupci menších stran: KSČM, ODS, KDU-ČSL, Jihočeši 2012. Navíc lídr místní ODS Jan Zahradník uvedl, že ctí vítěze voleb.

Jednou větou:

BUBENÍČEK ZŮSTANE? V Ústeckém kraji se rýsuje koalice vítěze voleb hnutí ANO a komunistů. Zástupci ANO nevyloučili, že hejtmanem bude i nadále komunista. Tím je nyní Oldřich Bubeníček.



HEJTMANKOU BUDU JÁ. V Karlovarském kraji jednalo vítězné hnutí ANO už s polovinou zvolených stran a hnutí. Lídryně ANO Jana Vildumetzová se netají tím, že se do čela hejtmanství postaví sama.