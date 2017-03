Anonym ohlásil bombu ve žlutých vlacích Regiojetu

Policisté v těch chvílích prohlížejí všechny soupravy soukromého železničního přepravce RegioJet. Důvodem je anonymní oznámení bomby.

Policisté vyrazili do akce před 17. hodinou.

"Ano, máme mimořádné opatření ve spolupráci s policií. Personál našich souprav byl informován a probíhá standardní prohlídka vlaků. Podle předběžných zpráv by zpoždění mohlo činit zhruba 20 minut, údaj se však může u jednotlivých spojů lišit. Policie nás ujistila, že bude postupovat maxinálně efektivně tak, aby dopady na cestující byly co nejmenší a nevzniklo výrazné zpoždění spojů. Bezpečnost je pro nás vždy prioritou. V minulosti se nicméně ukázalo, že se nejedná o bezpečnostní riziko, ale de facto trestnou činnost vydírání, s kterou si policie dokázala poradit a pachatele velmi rychle dopadnout. V návaznosti na kroky policie se postaráme o to, aby se cestující dostali do svých cílových destinací s co nejmenšími komplikacemi.," řekl Deník mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Prohlídky vlaků provádějí policisté z obvodních oddělení a krajské pořádkové jednotky. Konají se například v Ostravě i na Karvinsku. V ostravském Svinově zahájili pyrotechnici prohlídku soupravy zhruba o půl šesté. Cestující museli opustit nejen vlak ale i nástupiště.

Bezpečnostní akce na nádraží v Havířově. Čtenářský snímek