Anonym znovu vyklidil Justiční areál Na Míčánkách

Praha - Zhruba tisícovka pracovníků a návštěvníků Justičního areálu Na Míčánkách, kde sídlí několik pražských obvodních soudů a státních zastupitelství, musela v pondělí dopoledne opustit budovu kvůli výhrůžce bombou. Policisté před polednem dokončili prohlídku, na místě žádnou výbušninu nenašli, řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Letos je to už poněkolikáté, co musel být rozsáhlý objekt v Praze 10 kvůli výhrůžce vyklizen. Naposledy se to stalo minulé úterý.

Justiční areál Na Míčánkách.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„V Justičním areálu bylo evakuováno 1000 osob," informoval mluvčí Prahy 10 Vít Novák. Na místo vyrazili policisté a celou budovu prohlédli pyrotechnici. Do Vršovic vyjeli i další složky záchranného systému, evakuaci pomáhala zajišťovat justiční stráž. V justičním paláci sídlí např. obvodní soudy Pachatel anonymní výhrůžky je podezřelý z trestného činu šíření poplašné zprávy. Podle dostupných informací zatím nebyli dopadeni ani autoři předchozích telefonátů. Justiční palác Na Míčánkách je nejrozsáhlejším justičním komplexem v republice, sídlí v něm obvodní soudy a obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, 6, 8, 9 a 10 a také střediska Probační a mediační služby. Čtěte také: Anonym opět vyhrožoval Justičnímu areálu bombou, žádná se nenašla

Autor: ČTK