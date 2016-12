Antiislamista Konvička opustil Alternativu pro ČR

Praha - Antiislamista Martin Konvička k dnešnímu datu vystoupil z politické strany Alternativa pro Českou republiku, za kterou neúspěšně kandidoval v říjnových senátních volbách na Táborsku. Na facebooku uvedl, že k projektu přestal mít důvěru. Důvodem je i to, že strana nebyla schopná odstranit nedostatky, kvůli kterým vláda v pondělí rozhodla, že navrhne soudu pozastavit její činnost.

Martin Konvička.Foto: čtk

Konvička potvrdil, že ke dnešku ve straně končí. "Vše se vyostřilo poté, co se strana dostala do vládního návrhu pozastavení činnosti. Vedení strany nebylo schopno odstranit závažné nedostatky v této věci," uvedl na facebooku. Stranu do voleb vedl Konvičkovi blízký Petr Hampl, po neúspěchu ale místo předsedy opustil. Dnes na facebooku uvedl, že řádným členem zůstává, ale založení strany bez jasného financování bylo naivní.

Entomolog Konvička, který si v minulosti za svá prohlášení o mletí muslimů do masokostní moučky vysloužil obvinění za podněcování k nenávisti vůči islámskému náboženství, skončil ve volbách na Táborsku předposlední. "Svoje politické či společenské angažmá v žádném případě nekončím," uvedl na facebooku. Konvička také stojí v čele iniciativy, která nese jeho jméno.

Alternativy pro ČR se týká materiál ministerstva vnitra, který kabinet schválil toto pondělí. Vláda podle něj navrhuje Nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti 29 stran a hnutí, u dalších 13 pak rozpuštění. Důvodem je dodání neúplné finanční zprávy ke kontrole Poslaneckou sněmovnou.