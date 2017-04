Aplikace mluví s nevidomými podobně, jako kdyby s nimi mluvil člověk

V létě 2017 si nevidomí mohou stáhnout unikátní navigační aplikace Naviterier, která jim ulehčí pohyb po městě. Speciální navigační systém využívá precizně zpracovaných mapových podkladů projektu ROUTE4ALL. Nevidomý je tak informován například o tvarech rohů ulic, nebo o sklonu a šířce chodníku.

Nevidomí zvládli cestu ve tmě. S vodicími psy.Foto: Deník / Charvát Jan

Aplikaci vyvinul Zdeněk Míkovec a Jan Balata z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Programátoři na projektu pracovali devět let. Hlavní výhodou Naviteriera je to, že jako jediný plánuje trasu po chodnících a popisuje ji podobně jako by to udělal člověk.

Navigaci si mohou lidé zrakově postižení na webu předobjednat už teď. Je dostupná ve dvou verzích – jako webová aplikace Naviterier Routeplanner a jako mobilní aplikace Naviterier Conversation. Hlavní výhodou mobilní verze je možnost vytvářet seznamy tras, přizpůsobit navigaci přímo pro potřeby uživatele, anebo možnost kontrolovat polohu pomocí GPS. Do budoucna bude Naviterier napojen také na Navigační centrum Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, s jejichž odborníky programátoři vývoj Naviteriera průběžně konzultují.

„Nevidomí, kteří Naviterier testovali, byli z jeho fungování nadšeni. Nicméně pro úspěšné pokrytí České republiky detailními mapami je nezbytná součinnost měst a krajů," říká spoluautor projektu Zdeněk Míkovec.