Archeologové našli předměty z doby bronzové. D35 to neohrozí

Archeologové již třetí měsíc pracují na trase budoucí dálnice D35, a to v úseku z Opatovic do Časů. Zatím mají pokryto prvních sedm kilometrů z celkem osmadvaceti tohoto úseku.

Archeologický průzkum. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kordovaník

Podle archeologa Tomáše Zavorala jde zatím o běžnou archeologickou práci. „Nejvíce nálezů máme v oblasti okolo Rokytna, kde je sídliště z doby bronzové. Jedná se především o menší nálezy, většinou narážíme na nádoby nebo kusy kovů. Objevují se i předměty z mladších etap, jako je středověk a novověk,“ poznamenal Zavoral.

Archeologické práce budou pokračovat i v druhém úseku plánované dálnice D35 Časy – Ostrov, kde by podle Zavorala mohly být nálezy zajímavější, ale průběh stavby by ohrozit neměly. „Neočekávám, že bychom objevili nálezy, které by stavbu dálnice nějak pozdržely. Nedá se to tedy dobře předpovědět, zatím však dodržujeme termíny a nepředpokládám, že by se na tom mělo něco změnit,“ dodal Zavoral. Archeologické práce v druhém úseku odstartují letos na podzim. (buk)