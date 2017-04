Archeologové se pustí po trase dálnice. Na průzkum mají rok

O víkendu archeologové zahajují na vytipovaných lokalitách velké detektorové průzkumy.

Záchranný archeologický výzkum na trase chystané stavby dálnice D35 již začal. Průzkum bude probíhat na 27 kilometrů dlouhém úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem. Archeologové na něj mají přibližně jeden rok.

CENA: 193 MILIONŮ

„O velikonočním prodlouženém víkendu zahájíme na vytipovaných lokalitách trasy velké detektorové průzkumy, na místě bude najednou až čtyřicet pracovníků s detektory. Přednostně prozkoumáme místa velkých plošných skrývek, o kterých víme, že je tam zvýšená koncentrace kovových artefaktů v ornici," uvedla Kristýna Bulvová, vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích (VČM), které na výzkumu spolupracuje jako odborný konzultant.

Celý výzkum mezi Opatovicemi a Ostrovem bude rozdělen do šesti dílčích částí, realizovat ho bude společnost Eurovia CS, která vyhrála veřejnou zakázku. Stát bude více než 193 milionů korun. „Terénní část záchranného archeologického výzkumu začne v druhé polovině dubna a měla by trvat do července 2018, zpracování pak do roku 2021," upřesnila Kristýna Bulvová.

Zahájení průzkumu bude předcházet skrývka ornice a další související zemní práce. Poté začne samotný výzkum, nad kterým má dohled Východočeské muzeum Pardubice. „Důvodem je především to, že získané archeologické nálezy budou uloženy v našich depozitářích. Muzeum provádí téměř všechny záchranné archeologické výzkumy v regionu, má tedy velmi podrobný přehled o tom, co lze v trase očekávat," vysvětlil ředitel VČM Tomáš Libánek. Muzeum bude dohlížet nad archeologickými pracemi, z řad svých zaměstnanců poskytne navíc geologa a detektoráře a bude se podílet i na vyhodnocení výzkumu. Průzkum by měl trvat jeden rok, analýza a zpracování další tři roky.

KAM S NÁLEZY?

V okolí Opatovic nad Labem a obce Časy se dají podle archeologů i leteckých snímků očekávat cenné nálezy, na území totiž bývaly významné sídelní celky. Ale depozitáře muzeí již dnes praskají ve švech. Kraj proto uvažuje o dalších úpravách v areálu v pardubických Ohrazenicích, kde letos v létě začne stavět nový depozitář pro sbírky Východočeského muzea za téměř sto milionů korun. „Pracujeme s myšlenkou, že by i poslední bývalá školská budova v areálu v Ohrazenicích byla přebudována tak, aby dokázala pojmout archeologické nálezy," řekl před časem náměstek hejtmana Roman Línek. Kdyby se tento záměr s pomocí evropských peněz podařil, měl by kraj podle Línka na deset let vystaráno a všechny nálezy ze silničních staveb v regionu by se shromažďovaly na jednom místě.

(pro)