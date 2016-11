Armáda bez bitevních dronů nebude podle Zemana zcela plnohodnotná

Praha - Česká armáda by podle prezidenta Miloše Zemana neměla příliš váhat s pořízením dronů. Po pozorovacích bezpilotních letounech by měla ve druhé vlně pořídit bojové letouny, bez nichž v budoucnosti nebude zcela plnohodnotná. Zeman to dnes řekl na velitelském shromáždění. Širší využívání dronů Zeman české armádě opakovaně doporučuje.

Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

"Já se domnívám, že při úvahách (…) bychom v akvizicích o této nové technice neměli příliš váhat," řekl Zeman. V první vlně by armáda měla pořídit pozorovací drony, a až si osvojí tuto techniku, v druhé vlně se "nebát pořídit i bitevní drony". "Armáda bez této techniky v budoucnosti nebude zcela plnohodnotná, podobně jako kdysi nebyla plnohodnotná armáda, která neměla tanky," dodal. Prezident připomněl, že plně podporuje tendenci armády postupně zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu. Součástí tohoto závazku je ale také to, aby minimálně 20 procent výdajů šlo na investice. Nad jejich dlouhodobým charakterem by se armáda měla podle prezidenta zamyslet. Připomněl při tom "celou řadu tragédií v akvizicích", kterou si armáda v minulosti prošla - desetimiliardové ztráty v letounech L-159, nákup letounů CASA či nákup obrněných transportérů.

Autor: ČTK