Armáda mění nejvyšší velení, vrací se generálporučík Žižka

Nejužší velení české armády čekají změny. Zástupci náčelníka generálního štábu generálporučík František Malenínský a generálmajor Petr Mikulenka míří do struktur NATO, stejně jako dosavadní velitel speciálních sil brigádní generál Karel Řehka. Malenínského nahradí generálmajor Aleš Opata, který se vrací z vysokého aliančního postu. Mikulenku vystřídá generálmajor Jiří Verner. Speciální síly nově povede plukovník Pavel Kolář.

Do České republiky se zároveň v létě vrací další vysoký důstojník generálporučík Miroslav Žižka, dosavadní vojenský představitel České republiky při NATO a EU v Bruselu. Podle mluvčího ministerstva obrany Petra Medka bude dočasně zařazen do dispozice. Do ní byl Žižka umístěn, protože počet funkcí pro vojáky s podobně vysokou hodností je omezen. Podle informací ČTK má Žižka o další působení v armádě zájem.

Právě dosavadní místo Žižky od srpna převezme Malenínský. "Ve funkci zástupce náčelníka Generálního štábu - náčelníka štábu jej tak vystřídá generálmajor Aleš Opata, stávající národní vojenský představitel České republiky při Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE)," uvedl Medek.

V SHAPE bude Českou republiku nově zastupovat Mikulenka, který dosud jako zástupce náčelníka generálního štábu řídil Společné operační centrum ministerstva obrany. Do jeho čela se nově postaví Verner, dosavadní poradce náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře.

Od 1. srpna 2017 bude vyslán brigádní generál Karel Řehka, nynější ředitel Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany, na pozici zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu, dodal Medek. Řehku v pozici ředitele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany vystřídá Kolář.