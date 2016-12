Armáda pomůže policii kvůli zajištění letecké záchranné služby

Praha - Armádní vrtulníky budou připraveny pomoci policii, která se bude minimálně na začátku roku starat o leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji. Vojenští letci by měli v případě potřeby z Plzně a Bechyně létat do jihozápadní části Středočeského kraje a Krušných hor. Sdělil to mluvčí generálního štábu Jan Šulc.

Ministerstvo zdravotnictví nemohlo uzavřít smlouvu s vítěznou firmou na provozování letecké záchranné služby v Ústeckém kraji, protože tendr u antimonopolního úřadu napadla konkurenční společnost. Následně rozhodnutí o vítězi výběrového řízení ministerstvo zrušilo a rozhodlo o vytvoření nové komise, která vítěznou firmu vybere. Muselo se proto najít náhradní řešení, jak Ústecký kraj na počátku roku obsloužit. Vedení ministerstva zdravotnictví se na konci listopadu dohodlo s policií, že minimálně v lednu bude služba zajišťována z Prahy. Nyní létají vrtulníky z Prahy do Ústeckého kraje v nočních hodinách. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) už na konci minulého týdne oznámil, že je armáda připravena policii pomoci. Šulc nyní sdělil, že patřičná jednání se už uskutečnila. "Na základě úkolu ministra obrany je Armáda ČR v souladu s požadavky ministerstva zdravotnictví připravena ze stanovišť v Plzni a Bechyni vykrýt leteckou záchrannou službou i prostory v jihozápadní části Středočeského kraje tak, aby uvolnila síly a prostředky Policie ČR pro zásahy v Ústeckém kraji," poznamenal. Dodal, že vrtulníky W-3A Sokol, které armáda k letecké záchranné službě používá, budou moci v případě potřeby zasáhnout i v oblasti Krušných hor. Ústeckou základnu měla podle dřívějšího rozhodnutí obsluhovat slovenská firma Air-Transport Europe (ATE). Zakázku ale napadla u antimonopolního úřadu kvůli údajně nízké ceně konkurenční DSA, která nyní v oblasti působí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal v listopadu předběžné opatření, podle kterého nesmí ministerstvo smlouvu na provoz letecké záchranné služby v Ústí nad Labem zatím podepsat. Nový ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) rozhodnutí o vítězi výběrového řízení zrušil a rozhodl o vytvoření nové komise, která vítěznou firmu vybere. Výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH bylo vypsáno na šest základen, u pěti už je podepsaná smlouva. Jediným kritériem byla cena. Kromě ATE se má na provozu letecké záchranné služby od ledna podílet rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA bude létat z Hradce Králové a Liberce, nyní má společně s Alfa-Helicopter osm základen. Další čtyři bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát. Armáda k Plzeňskému a Karlovarskému kraji, které obsluhovala z plzeňského letiště Líně, dostala ještě Jihočeský kraj. Létat bude ze základny v Bechyni.

