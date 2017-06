Armádní speciál s koňmi Převalského odstartoval a míří z Prahy do Mongolska

Posedmé odstartoval vojenský letoun CASA s koňmi Převalského na palubě. Stalo se tak v pondělí v 13.45 na kbelském vojenském letišti. Armádní speciál přepraví čtyři klisny do vlasti jejich předků, západního Mongolska.

„Máme za sebou šest úspěšných transportů z Prahy do Mongolska, tak snad i letos bude stát štěstí při nás," řekl před odletem Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, a doplnil: „Pro naši zoo je kůň Převalského ikonickým zvířetem a chováme jej po celou dobu existence zahrady. Vedeme jeho světovou plemennou knihu a významně jsme se zasadili o jeho záchranu a následné vrácení do volné přírody. Děkujeme všem, kteří nás v našich snahách podporují."

Na cestu do hlavního města vyjel konvoj za policejního doprovodu

Celý transport započal v pondělí ráno v 5.30 v aklimatizační a chovné stanici v Dolním Dobřejově. Vše probíhalo bez sebemenších potíží a podle harmonogramu. První klisna byla naložena již v 6.15 a jednalo se o Saranguu, tříletou odchovankyni Zoo Praha.

Pak následovala Chantou, Romy a jako poslední v přepravní bedně byla Naya v 8.10. Na cestu do hlavního města vyjel konvoj za policejního doprovodu v 9 hodin a na letiště ve Kbelích dorazil v 10.45. Po nezbytných formalitách byly klisny naloženy do armádního letounu CASA a v 13.45 speciál s koňmi Převalského a jejich doprovodem odstartoval.

Koně budou odvezeni do Tachin talu

Na kbelském letišti koně na dalekou cestu vyprovodili náměstek primátorky hl. města Prahy Petr Dolínek, velvyslanec Mongolské republiky Naranbat Nyamaa, velitel vzdušných sil Armády ČR genmjr. Ing. Jaromír Šebesta a velitel 24. základny dopravního letectva Kbely plk. Ing. David Klement.

Po mezipřistání v Kazani a Novosibirsku by měla CASA dosednout na nezpevněné ploše letiště v Bulgan Sumu v úterý 20. července cca v 11 hodin místního času, tj. v 6 hodin LSEČ. Koně budou poté v transportních bednách naloženi na nákladní automobily a odvezeni do Tachin talu v Přísně chráněné oblasti Gobi B. Zde by měli být následně vypuštěni do aklimatizační ohrady.