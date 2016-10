Pardubice – Vpravdě mezinárodní historka se udála na železniční trati v České republice. Policisté zjišťovali, kdo je záhadný cizinec.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Historky na železnici umí někdy pořádně zamíchat osudem. Asijský autista v rakouském vlaku v Česku na cestě do Německa je velmi stručné shrnutí toho, co se přibližně odehrálo o víkendu.

Někde u Brna si v mezinárodním vlaku na trase z Maďarska do Německa si průvodčí všiml dítěte sedícího v první třídě. Na dotaz, kde má rodiče, vůbec neodpovídal, pouze se usmíval. Žádat ho o jízdenku bylo evidentně zbytečné, a proto se začal zajímat, odkud je, kde nastoupil a kam cestuje.



Jenže mladistvý asiat zachovával podivné mlčení, průvodčí kontaktoval policisty s žádostí o pomoc. Žádost vyřizovali až policisté v Pardubicích, protože právě tam byla další zastávka vlaku. Policisté záhadného cizince vyzvedli už za přítomnosti sociální pracovnice. "Na první pohled jsme jeho totožnost odhadovali na čínskou národnost, ale na žádné pokusy směřující k vzájemné komunikaci, ani písmem nebo kresbou, záhadný cestující nereagoval, pouze se stále usmíval," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.



Pardubičtí policisté vyrozuměli i zahraniční složky. Dotazovali se i na to, zda není po zhruba desetiletém dítěti jeho popisu vyhlášeno pátrání. "Jelikož žádná pozitivní odpověď vedoucí k jeho ztotožnění nepřicházela, musel být chlapec prozatím umístěn do dětského domova.



Později se ukázalo, že mobilní telefon, bez vložené SIM karty, měl nastavené německé menu a že chlapec je schopen komunikovat výhradně textem přes toto zařízení v němčině," dodala Eva Maturová.



V tu dobu už také přišla konečně i pozitivní zpráva z Rakouska s pomocí Národní centrály SIRENE.

Pátrání vyhlásili ve Štýrský Hradci v Rakousku. Nešťastná matka od rakouských policistů tak slyšela velmi pozitivní zprávu: "Váš syn je v pořádku, ale v České republice." Hned následující den se pro něj rodina vypravila.



Šlo skutečně o rodinu s čínskými kořeny žijící v Rakousku. Chlapec s autistickým onemocněním v nestřežené chvíli opustil domov a zamířil na nádraží, kde se vydal na cestu vlakem. Shodou okolností si k tomu vybral mezinárodní rychlík. A takhle někdy osud míchá karty…