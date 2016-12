Asociace navrhla zakotvení rodinných firem do české legislativy

Praha - Asociace malých a středních podniků navrhla zakotvení rodinných firem do české legislativy. Na konferenci Rodinné firmy na rozcestí to dnes řekl prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Ekonomičtí ministři se diskusi nebrání, návrh ale podle nich tato Sněmovna již schválit nestihne. Rodinné firmy se podle odhadů podílejí na výkonu ekonomiky 30 procenty.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

"Pokud chceme rodinné firmy či rodinné podnikání cíleně podporovat a sledovat jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, musíme je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit, podobně jako se tak stalo v celé řadě zemí EU. České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu zakotvený v novém občanském zákoníku, který není pro tento účel dostatečný," uvedl Havlíček.

Podle Jana Spáčila z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal by rodinné podnikání v tuzemsku mělo zahrnovat tři základní formy, kterými jsou podnikání prostřednictvím obchodní společnosti, živnostenské podnikání a podnikání rodinných farem. Klíčovými parametry, které by mělo podnikání splnit tak, aby mohlo být považováno za rodinné, jsou podle něho především vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a podíl členů rodiny na manažerském rozhodování.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu se nabrání diskusi o definici rodinného podnikání," řekl ministr Jan Mládek (ČSSD). Není ale podle něj realistické se domnívat, že návrh schválí ještě tato sněmovna. Měla by se jím zabývat sněmovna vzešlá z příštích voleb, dodal.

"Nejprve se vše musí vyhodnotit, potřebujeme data," doplnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Příprava podle ní může trvat rok i několik let. Upozornila ovšem na to, že rodinné firmy nepodporují jen ekonomiku, ale podílejí se i na společenském a kulturním rozvoji obcí, měst a regionů. "Zabývat se otázkou zapracování rodinných firem do legislativy je potřeba," podotkla.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) míní, že legislativa v případě rodinných firem není to hlavní. Důležitější je podle něj vytvořit atmosféru ve společnosti, že si tyto firmy zaslouží obdiv. Připomněl také, že je v tomto tématu ve střetu zájmu. "Rodinné firmy nejsou o podnikání za účelem zisku, ale o vizi, splnění snu, nějakého projektu," poznamenal.

Předseda představenstva společnosti LIKO-S a držitel ocenění Rodinná firma roku 2014 Libor Musil na konferenci vznesl návrh na daňové prázdniny pro nástupce v rodinných firmách. "Za mě máte podporu. Víte ale, že jsem ve střetu zájmů. Budu o tom přemýšlet," reagoval Babiš.

Asociace připravuje mechanismus, který naváže na usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě, ve kterém se sice poukazuje na jejich mimořádný vliv na ekonomiku, ale současně se i uvádí, že neexistuje jejich jednotná evropská definice, a členské země se proto vyzývají k rychlému vymezení pojmu 'rodinná firma'.