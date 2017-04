Asociace sester se změnou vzdělávání nesouhlasí

Česká asociace sester nesouhlasí se změnou vzdělávání, kterou má přinést novela zákona o nelékařských povoláních. Sestry by podle novely, kterou ve středu schválila sněmovna, nemusely mít vysokou školu. Podle asociace změna nevyřeší nedostatek sester v tuzemském zdravotnictví, jak si slibuje ministerstvo zdravotnictví. Do kratšího studia navíc podle asociace není možné zahrnout všechny vědomosti a dovednosti, které jsou pro povolání zdravotní sestry potřebné.

Sestrám by podle novely stačila střední škola a jeden rok vyšší odborné školy, nyní potřebují bakalářské studium. Změna ve vzdělávání by měla nastat od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují.

Asociace sester dlouhodobě tvrdí, že zkrácené vzdělávání nepřipraví sestry dostatečně na praxi. "Do ročního vzdělávacího programu se nedají vtěsnat všechny povinné věci, vědomosti a dovednosti, které sestra musí získat. To prostě nelze pokrýt jedním rokem," doplnila prezidentka asociace Martina Šochmanová. Podle prezidentky jsou absolventi a absolventky vysokoškolského studia navíc vyzrálejší a více si uvědomují, co povolání sestry vyžaduje. Zdravotní sestry chybí především v nemocnicích. Často se stává, že absolventky sice do nemocnic nastoupí, ale brzy přecházejí do klidnějšího ambulantního sektoru, kde nemusí pracovat na směny.

Šochmanová upozorňuje i na to, že kvůli změně vzdělávání nastoupí do praxe méně absolventů středních škol. "Všichni půjdou na roční studium, je to jen jeden rok, tak to zkusí. Půjdou tam i ti, kteří by normálně do praxe nastoupili, takže budeme mít výpadek této profese a to nám bude velmi chybět," uvedla Šochmanová.

Podle prezidentky je obecně málo studentů zdravotnických škol a absolventi, kteří nastupují do praxe, nemohou nedostatek pokrýt. Řešení vidí Šochmanová spíše v zatraktivnění studia i povolání zdravotní sestry a snížení administrativní zátěže sester. Asociace proto ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravila vyhlášku, která by měla administrativu snížit.